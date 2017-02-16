Какие российские продукты оказались самыми опасными

Мало того, они могут стать дефицитом. Придется за едой ездить за границу?

Не у всех россиян сегодня есть такая возможность, как у депутата Госдумы Виталия Милонова — закупать санкционные продукты за границей. Он, правда, отбивается от журналистов и блогеров, которые, собственно, и застукали его с поличным. В ответ Милонов им парировал: «Мы в отличие от либеральных хомяков в Финляндию ездим не смузи покупать, а как равноправные партнеры общаться с людьми, которые плевать хотели на санкции».

В общем, понятно, кому-то плевать на санкции и контрсакции тоже, а большинство населения всерьез задумалось и о качестве продуктов, и об их количестве.

На днях, например, Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) вступил в жесткую конфронтацию с Минсельхозом. Лоббисты молочной отрасли пригрозили Министерству резким ростом цен и даже дефицитом. Минсельхоз уже заявил, что такие угрозы — не более чем пиар. И призвал ФАС проверить крупные предприятия, входящие в Союзмолоко, на предмет ценового сговора. Кто прав в этой ситуации?

Самая провальная отрасль

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт на пресс-конференции в «Национальной службе новостей» заявила, что самые провальные позиции в АПК страны сегодня занимает именно молочная отрасль.

По словам сенатора, представляющего Челябинскую область, за три года политики импортозамещения наилучшая динамика была в быстроокупаемых отраслях — это, в частности, производство сахара и подсолнечного масла. Россия сегодня полностью обеспечивает себя мясом птицы, свининой и яйцами. А вот молочное стадо почему-то не увеличивается…

Обратимся к официальным данным Росстата. Действительно, производство большинства видов сельскохозяйственной продукции за последний год продемонстрировали значительный рост: урожай гречихи вырос на 39%, сахарной свеклы — на 24%, подсолнечника — на 15%… Произошло это на фоне рекордной урожайности вкупе с увеличением посевных площадей.

При этом, впрочем, отрицательную динамику продемонстрировали рис (минус 3%) и, что особенно печально, картофель (минус 8%).

А вот что касается животноводства, то здесь в 2016 году показатели намного скромнее: производство свинины (в живом весе) выросло на 13%, зато птицы, говядины и куриного яйца — лишь на 2%.

Водка вместо хлеба

Да, благодатная земля России рождает рекордные урожаи. Но вот незадача: не хватает мощностей, чтобы переработать выращенное и доставить на прилавок. Судите сами. Гречихи уродилось в стране на 39% больше, чем в 2015 году, а вот гречневой крупы произвели лишь на 2% больше. Остальное, выходит, ушло на экспорт?!

На 2% выросло производство свинины, зато колбасных изделий в России сделали еще меньше, чем в 2015 году (пусть и на скромные 0,2%, но все равно меньше!). За прошлый год сократилось производство фруктовых соков (на 1,5%), сливочного масла (на 3,5%) и даже хлебобулочных изделий (на 3%).

Зато самый уверенный рост продемонстрировал исконный русский продукт — водка, ее разлили на 16% больше. Вот куда ушли «излишки» зерна, не на хлебопечение, а на спиртовое производство!

Если же посмотреть статистику за три года, когда в России действует государственная политика импортозамещения, то здесь даже официальная статистика еще печальнее. Почти нулевой рост показало производство колбасных изделий, а производство хлебобулочных изделий и вовсе сократилось на 4%.

Производство рыбы и рыбных консервов выросло (за три года!) на весьма скромные 5%. Росстат учитывает эту категорию как валовую, но стоит помнить, что в общей массе (3,9 млн. тонн в прошлом году) лишь пятая часть пришлась на консервы — то есть продукты хоть сколько-либо глубокой переработки рыбы и морепродуктов.

«Русская моцарелла»… на пальмовом масле

Сухая статистика крайне убедительно иллюстрирует заявление Ирины Гехт о плачевном состоянии именно молочной отрасли. Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в России за три года выросло на 13% (до 18,7 млн голов), средние надои на одну корову — на 14% (одна корова в год дает 5,5 тонн молока).

Но при этом производство цельного молока, опять-таки, по данным Росстата, сократилось за те самые три года на 0,3%. Куда же оно девается, спросит дотошный читатель.

Во-первых, товарность (то есть пригодность для промышленного использования) молока, которое надаивают в ЛПХ, очень низкая. Кроме того, излишки молока «выливаются» в статистические дыры, коих немало. Более половины коров содержатся на частных подворьях, в то время как официальная статистика (по крайней мере, которая касается уровня надоев) охватывает только сельхозпредприятия. Поэтому, сколько именно молока произвели коровы «за околицей», подсчитать затруднительно. Если вообще возможно.

Для примера, в Белоруссии в хозяйствах населения сосредоточено только 6% поголовья коров (в сельхозорганизациях — около 93%). При этом в России в принципе отсутствует система сбора, заготовки и контроля качества молока у населения. Точнее, она была в советские годы — но сегодня разрушена…

Ирина Гехт на пресс-конференции заявила, что на продовольственных рынках России сегодня — вал фальсификата.

Ну взять то же молоко. За три года в России произвели на 2% меньше сливочного масла (включая его более дешевые «заменители» — спреды, пасты и маргарины).

Зато производство сыра и творога выросло (Росстат учитывает их в одной товарной группе) на 20%. Кстати, большинство сыров в России производят сегодня три региона — Алтайский край, Воронежская и Московская области.

Так вот куда, оказывается, направляется молоко — из него сейчас принялись ударно делать «Русский пармезан» и «Русскую моцареллу». Для производителя это, безусловно, намного рентабельнее, нежели производить обычное питьевое молоко.

Между тем, еще полгода назад Россельхознадзор сообщил, что именно молочная отрасль массово подвержена фальсификации: питьевое молоко разбавляют водой, подмешивают в него крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. Понятно, что такие уловки используют мелкие производители.

А вот крупные действуют по-иному: они вполне легально продают так называемые «комбинированные» продукты, в которых смешивается молочный и растительный жир — творожки, сыры, масла, десерты. Так что не ищите молоко в молочной продукции.

Цены на молоко за год выросли на 10%

Совсем недавно на молочном рынке разгорелся очередной скандал: лоббистская структура, Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) объявила о грядущем резком повышении цен. Якобы к нему приведут новые требования Минсельхоза России: для 25 территорий, неблагополучных в ветеринарном плане, введены ограничения по отгрузке сырого молока. Среди них Татарстан (производит 5,7% молока в стране) и Ростовская область (3,5%).

Теперь местные производители обязаны производить пастеризацию сырого молока перед перевозкой. Минсельхоз уже заявил, что предпосылок для повышения цен нет. Более того, ФАС обещало проверить Союзмолоко на предмет возможного согласованного повышения цен.

А они растут и безо всяких чиновничьих новшеств. По данным аналитического центра MilkNews, если за 2015 год сырое молоко в России подорожало на 4%, то за прошлый год — уже на 10% (в том числе в Алтайском крае — на 27%, в Татарстане — на 22%, в Башкирии — на 17%). И то ли еще будет!

Так что же будет происходить с молочной отраслью в России в нынешнем году? Этот вопрос мы адресовали управляющему партнеру консалтинговой компании Kirikov Group (Москва) Даниилу Кирикову:

— Производство молока — низко прибыльная отрасль, на уровне не более 7−9%. Поэтому всякий скандал может привести к разбалансировке отрасли. Об этом недавно предупредило Союзмолоко в своем обращении к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву.

Если прогнозировать изменение цен на молоко, то оно вполне возможно, исходя из возможного сокращения внутреннего производства и возможного уменьшения импорта.

На собственное производство молока отрицательным образом влияет уменьшение поголовья молочного стада в России. В прошлом году оно снизилось на 1,8%. И при сохранении такой тенденции, рост цен на цельное молоко и продукты его переработки вполне возможен.

Если говорить о импортируемой продукции, то вполне возможно сокращение ее объема. Основной поставщик цельного молока — Белоруссия, по словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, в последнее время ухудшила качество своей продукции по содержанию белка и жирности. Части белорусских поставщиков было запрещено поставлять свою продукцию в Россию на время устранения выявленных недостатков.

Надо отметить, что подобные проблемы Россельхознадзор обнаружил не только в белорусской молочной продукции, но и у российских производителей, что и вызвало конфликт с Союзмолоком. Но при продолжении активной политики Россельхознадзора по контролю качества поставляемой молочной продукции (порой в ущерб объемам), ее качество ухудшиться не должно.

Или дальше ухудшаться уже некуда? За молоком-то в Финляндию не поедешь, как либеральные хомяки за смузи, для приготовления которого, кстати, молоко бы не помешало, а депутаты за рыбой.