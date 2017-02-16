Бывшего депутата Госдумы Олега Михеева объявили в федеральный розыск

Экс-депутат Госдумы РФ, лидер волгоградского отделения «Справедливой России» Олег Михеев объявлен в федеральный розыск.

Как стало известно «Коммерсанту», обвинительное заключение по уголовному делу Олега Михеева было утверждено заместителем генпрокурора России Виктором Гринем еще в декабре прошлого года. Однако само дело до Советского райсуда Волгограда, где его предстояло рассмотреть по существу, так и не дошло.

Как пояснил изданию руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов, дело не может быть передано в суд до того, как сам Михеев не изучит и не подпишет обвинительное заключение. Поэтому он и находится в федеральном розыске.

Уголовное дело в отношении Олега Михеева председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил 4 марта 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности.

В окончательной редакции обвинения ему инкриминировали «покушение на особо крупное мошенничество», а именно попытку хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

По версии следствия, являясь председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, Олег Михеев оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. По ним он взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед Волгопромбанком, составившую более 1,4 млрд руб. А с целью хищения денежных средств экс-депутат оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг.

При этом Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете, тем самым скрыв от Промсвязьбанка обязательства кредитного учреждения лично перед ним.

