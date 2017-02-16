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ФСБ раскрыла более 400 шпионов за год

15:06 16.02.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Федеральная служба безопасности России в 2016 году пресекла деятельность 53 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и 386 агентов. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, передает "Интерфакс".

Активность зарубежных спецслужб в России не снижается, подчеркнул Путин.

Особенно важно, добавил президент РФ, «нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны».

В числе других первоочередных задач, стоящих перед ФСБ, Путин назвал пресечение каналов проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских группировок.

В 2016 году, добавил президент РФ, ФСБ предотвратила 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов. Число преступлений террористической направленности, подчеркнул он, снизилось.

Кроме того, по словам президента РФ, сотрудникам ФСБ «необходимо жестко пресекать любые виды контрабанды от оружия до наркотиков, различных биоресурсов».

Путин также заявил о резком росте кибератак на российские органы госвласти, зафиксированном в 2016 году. По словам президента, по сравнению с 2015 годом в прошлом году число таких атак выросло в три раза. Сколько именно хакерских атак было совершено, Путин не уточнил.

Темы: Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ), Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.02.2017, 20:44
Гость: Раскрыла?

А они что, все в ФСБ работали? Или продавали секреты борделей и ЧОПов?
16.02.2017, 20:44
Гость: Лаврентий

399 уже признались и расстреляны.
16.02.2017, 20:19
Гость: Вальтон

Ося, так это Ротшильды во всём виноваты. И Герцен,который звонил в свой "Колокол", и революционеры всех мастей,звавшие Русь к топору,а также вся прочая шобла финасировалась этими супостатами. Что же касается большевиков, то тут опять "гадила Англичанка". Финансирование шло через Германию,чтобы скрыть его источники.
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