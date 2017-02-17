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Российских парламентариев отправят на военные сборы

19:45 17.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Весной депутаты Госдумы седьмого созыва отправятся на военные сборы. Об это заявил заместитель главы Минобороны России Николай Панков.

Он пояснил, что подобные мероприятия проводятся регулярно и нынешний состав нижней палаты парламента не стане исключением. Сроки проведения сборов будут согласованы с депутатами, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что перед Днем защитника Отечества Росгвардия проведет короткий курс боевой подготовки для думцев, сенаторов, представителей общественных организаций и руководителей СМИ. Они смогут попрактиковаться в стрельбе из различного оружия и вождении военной техники.
 

Темы: Россия, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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18.02.2017, 01:21
Гость: ?

А как же судьи, прокуроры, министры, банкиры, воры в законе, топ-менеджеры и прочие избранники народа? Их лишат счастья быть героями?
17.02.2017, 23:28
Гость: И что они

лучше бы их по дальним селам на месяц на стажировку отправили, вместо каникул. Пусть на свежем воздухе отдохнут на Родине, молочка свежего отведают. На тракторишке землицу попашут. Ближе к людЯм надо быть.
А так, только патроны да бензин пожгут и всего делов. У Росгвардии совсем иные задачи, нежели чем у МО. Каких военных знаний они там почерпнуть могут? Если уж их учить, так стратегии, или на худой конец тактике боевых действий в современных условиях, согласно их статуса. А это ближе к КШУ, а не к стрельбищу.
17.02.2017, 23:01
Гость: Да.......

Жизнь удалась.
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