Российских парламентариев отправят на военные сборы
Весной депутаты Госдумы седьмого созыва отправятся на военные сборы. Об это заявил заместитель главы Минобороны России Николай Панков.
Он пояснил, что подобные мероприятия проводятся регулярно и нынешний состав нижней палаты парламента не стане исключением. Сроки проведения сборов будут согласованы с депутатами, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что перед Днем защитника Отечества Росгвардия проведет короткий курс боевой подготовки для думцев, сенаторов, представителей общественных организаций и руководителей СМИ. Они смогут попрактиковаться в стрельбе из различного оружия и вождении военной техники.