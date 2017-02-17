Минюст РФ допустил выдачу Анкарой подозреваемых в атаке на Су-24

Подозреваемые в атаке на российский бомбардировщик Су-24 потенциально подпадают под ратифицированный Госдумой договор между РФ и Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче преступников. Об этом заявил замглавы Минюста России Максим Травников, передает ТАСС.

Он пояснил, что под действие договора подпадают как граждане Турции, так и других государств, подозреваемые в совершении преступление и укрывающиеся на ее территории. Это означает, что подозреваемые в атаке на самолет могут быть выданы России.

В то же время существует препятствие в виде отдельных положений документа. Анкара может отказать в выдаче этих лиц, если у нее будут основания полагать, что они могут преследоваться по политическим или иным соображениям, добавил Травников.

Су-24 был сбит в ноябре 2015 года турецким истребителем при выполнении боевого задания в Сирии. Пилотам удалось катапультироваться, но один из них погиб – он был застрелен боевиками при приземлении с парашютом. Позднее гражданин Турции Алпарслан Челик взял на себя ответственность за убийство российского летчика, заявив, что это сделали члены его отряда.

Инцидент послужил причиной обострения отношений между Москвой и Анкарой, которые начали вновь налаживаться после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за произошедшее.

