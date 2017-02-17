Россия до конца 2017 года погасит все внешние долги СССР

Россия завершает погашение внешних долгов Советского Союза, пишут «Известия» со ссылкой на представителей Минфина.

Последний долг в 125,2 миллиона долларов перед Боснией и Герцеговиной как преемницей Югославии планируется погасить в ближайшие несколько месяцев. Соглашение о погашении этого долга, сообщили в Минфине, уже готово и ждет подписания.

Источник в правительстве сообщил изданию, что долг времен СССР перед Боснией и Герцеговиной будет закрыт до лета 2017 года.

В Минфине, в свою очередь, заявили, что погашение долга произойдет до конца года, добавив, что необходимые для этого средства заложены в бюджет.

Минфин РФ 10 февраля объявил о погашении долга в 60,6 миллиона долларов перед Македонией. Задолженность, говорилось в сообщении, была погашена за счет поставок промышленной продукции российского производства и оказания соответствующих услуг.

После выплаты долга Македонии, сообщал Минфин, единственной страной, из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой остается неурегулированной, остается Босния и Герцеговина.

Россия как правопреемница Советского Союза также занимается урегулированием погашения долгов других стран перед СССР. Так, в 2014 году РФ списала 90 процентов долга Кубы перед СССР — 32 миллиарда долларов. Также ранее были списаны долги в несколько миллиардов долларов Ирака, Монголии, Сирии, Афганистана и ряда других стран.