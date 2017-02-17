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Россия до конца 2017 года погасит все внешние долги СССР

09:43 17.02.2017
Фото с сайта shkolazhizni.ru
Фото с сайта shkolazhizni.ru
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Россия завершает погашение внешних долгов Советского Союза, пишут «Известия» со ссылкой на представителей Минфина.

Последний долг в 125,2 миллиона долларов перед Боснией и Герцеговиной как преемницей Югославии планируется погасить в ближайшие несколько месяцев. Соглашение о погашении этого долга, сообщили в Минфине, уже готово и ждет подписания.

Источник в правительстве сообщил изданию, что долг времен СССР перед Боснией и Герцеговиной будет закрыт до лета 2017 года.

В Минфине, в свою очередь, заявили, что погашение долга произойдет до конца года, добавив, что необходимые для этого средства заложены в бюджет.

Минфин РФ 10 февраля объявил о погашении долга в 60,6 миллиона долларов перед Македонией. Задолженность, говорилось в сообщении, была погашена за счет поставок промышленной продукции российского производства и оказания соответствующих услуг.

После выплаты долга Македонии, сообщал Минфин, единственной страной, из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой остается неурегулированной, остается Босния и Герцеговина.

Россия как правопреемница Советского Союза также занимается урегулированием погашения долгов других стран перед СССР. Так, в 2014 году РФ списала 90 процентов долга Кубы перед СССР — 32 миллиарда долларов. Также ранее были списаны долги в несколько миллиардов долларов Ирака, Монголии, Сирии, Афганистана и ряда других стран.

Темы: Россия, Проблема внешнего долга России, История СССР
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 15:01
Гость: Злой

Ваше возмущение вполне справедливо.
17.02.2017, 15:00
Гость: Злой

А там еще российское золото в банках Японии и Япония тоже подтверждает его наличие.
17.02.2017, 14:25
Гость: Как? Опять долги СССР?

Вы уж там определись, поскольку уже много лет как голосили что долги СССР отдали. Не мешало бы ещё статистику дать по отраслям промышленности что почти прекратили своё существование - электроника, точное машиностроение, ткацкая промышленность и т.д. Ну и добавьте как под разговоры ДАМ,что мол будем закупать танки зарубежём, выводились средства (триллионы) из страны.
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