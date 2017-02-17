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В метиловый спирт будут добавлять красители, чтобы избежать отравлений

09:18 17.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
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В метиловый спирт будут добавлять красители во избежание отравлений. Такую идею предложили в Общественной палате. Эксперты уверены, что подобные меры помогут гражданам легко определять опасные вещества. 

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал нарколог и токсиколог Владимир Нужный.

«Если население будет широко оповещено о том, что такого цвета спиртосодержащая жидкость состоит из метанола или содержит значительную его часть, то даже не очень разумные люди не будут это пить», — считает эксперт.

По его мнению, такие меры следовало предпринять уже давно.

«Никто не хочет отправляться на тот свет, даже конченые алкоголики. Важно, чтобы было предупреждение и канистры и бутылки с метиловым спиртом специально маркировались», — добавил Нужный.

Ранее Росалкогольрегулирование предлагало придавать метиловому спирту неприятный запах. Обе инициативы связаны с массовыми отравлениями в Иркутске. Там погибли более 70 человек. Все они употребляли лосьон «Боярышник» с метанолом.

Темы: Россия, Борьба с распространением поддельного алкоголя в России, Общественная палата РФ
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 13:48
Гость: Пенс

Метанол,используемый для целей химической промышленности,должен быть
метанолом,а не карболкой или химическим красителем.
Как и всегда,вместо разрешения вопроса,уводим очарованных зрителей туда,
куда Макар телят не гонял.
17.02.2017, 13:35
Гость: Пенс

Кстати,советский денатурат(1972-1974 в медсанчасти)оченно приятная жидкость.
17.02.2017, 12:32
Гость: Пенс

Плоды боярышника в самый раз как краситель подходят.
Общественная палата-сборище прохиндеев,в данном предложении- полнейшие дилетанты.Метанол-яд,в СССР его производство,перемещение и применение строго контролировалось.Смеху подобно то же самое в нынешней эрэфии-
обществе Мамоны.
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