В метиловый спирт будут добавлять красители, чтобы избежать отравлений

В метиловый спирт будут добавлять красители во избежание отравлений. Такую идею предложили в Общественной палате. Эксперты уверены, что подобные меры помогут гражданам легко определять опасные вещества.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал нарколог и токсиколог Владимир Нужный.

«Если население будет широко оповещено о том, что такого цвета спиртосодержащая жидкость состоит из метанола или содержит значительную его часть, то даже не очень разумные люди не будут это пить», — считает эксперт.

По его мнению, такие меры следовало предпринять уже давно.

«Никто не хочет отправляться на тот свет, даже конченые алкоголики. Важно, чтобы было предупреждение и канистры и бутылки с метиловым спиртом специально маркировались», — добавил Нужный.

Ранее Росалкогольрегулирование предлагало придавать метиловому спирту неприятный запах. Обе инициативы связаны с массовыми отравлениями в Иркутске. Там погибли более 70 человек. Все они употребляли лосьон «Боярышник» с метанолом.