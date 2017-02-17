В метиловый спирт будут добавлять красители, чтобы избежать отравлений
В метиловый спирт будут добавлять красители во избежание отравлений. Такую идею предложили в Общественной палате. Эксперты уверены, что подобные меры помогут гражданам легко определять опасные вещества.
Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал нарколог и токсиколог Владимир Нужный.
«Если население будет широко оповещено о том, что такого цвета спиртосодержащая жидкость состоит из метанола или содержит значительную его часть, то даже не очень разумные люди не будут это пить», — считает эксперт.
По его мнению, такие меры следовало предпринять уже давно.
«Никто не хочет отправляться на тот свет, даже конченые алкоголики. Важно, чтобы было предупреждение и канистры и бутылки с метиловым спиртом специально маркировались», — добавил Нужный.
Ранее Росалкогольрегулирование предлагало придавать метиловому спирту неприятный запах. Обе инициативы связаны с массовыми отравлениями в Иркутске. Там погибли более 70 человек. Все они употребляли лосьон «Боярышник» с метанолом.