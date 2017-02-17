Иммигранты в США ушли с работы в знак протеста против политики Трампа

Тысячи иммигрантов в нескольких крупных американских городах не вышли на работу, чтобы выразить несогласие с политикой, которую проводит президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Акция прошла в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Атланте, Чикаго, Сан-Франциско и Филадельфии. По всей стране не открылись сотни ресторанов, кафе и магазинов, работниками которых являются в основном иммигранты.

Указ Дональда Трампа о запрете въезда в США мигрантам. Главное По словам членов правозащитных организаций, принявших участие в проведении протеста, целью акции является демонстрация того, насколько значимы для экономики США выходцы из других стран.

Джанет Мургия , глава организации Национального народного совета, защищающего права иммигрантов из стран Латинской Америки, в своем микроблоге в Twitter заявила, что иммигранты – это неотъемлемая часть жизни США, от докторов до посудомоек.

Напомним, что глава США Дональд Трамп после вступления на пост президента подписал ряд указов по ограничению въезда граждан других государств в страну и ужесточил политику по отношению к нелегальным мигрантам. 27 января президент подписал указ о временном запрете въезда на территорию США граждан семи стран: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Запрет на въезд действует в течение 90 дней со дня подписания указа. Помимо этого, на 120 дней был приостановлен прием всех беженцев, а прием беженцев из Сирии был остановлен на бессрочное время.