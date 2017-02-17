Кремль объяснил слова Захарченко о взятии Донбасса «эмоциональным фоном»

Высказывание главы Донецкой народной республики Александра Захарченко о том, что в ДНР готовы освободить подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путем, противоречат минским соглашениям, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Безусловно, такие заявления не в русле минских договоренностей», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Вместе с тем Песков отметил, что это, «к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует напряженности на линии разделения» в Донбассе, которая возникла «после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил и отдельных отрядов». Трудно сказать, добавил представитель Кремля, в какой степени добровольческие батальоны контролируются украинскими вооруженными силами.

По словам Пескова, заявление Захарченко было сделано из-за «продолжающихся обстрелов со стороны Украины мирных населенных пунктов Донбасса». Россия, заключил пресс-секретарь президента, «как страна — гарант минских соглашений делала, делает и будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта и для вывода его в мирное политико-дипломатическое русло».

Ранее в пятницу, 17 февраля, Захарченко заявил, что освобождение «оккупированных» территорий Донецкой и Луганской областей — это «коллективная задача» и что в ДНР всегда заявляли о том, что «желательно это сделать политическим путем». «Если же они [Киев] не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным», — сказал глава непризнанной республики.

У властей самопровозглашенных республик появилось право «делать это самостоятельно» благодаря блокадам, которые проводят киевские власти, подчеркнул глава ДНР. Кроме того, по мнению Захарченко, лидеры непризнанных республик впервые не голословно заявили о своих правах на территорию Луганской и Донецкой областей, но и «делом подтвердили, что об этом не забывают».

«Я думаю, что мировые лидеры, и особенно Европа, задумаются об этой вещи, и думаю, в ближайшие часы там начнется тяжелая умственная работа, которая позволит дня через четыре что-нибудь решить», — добавил лидер ДНР.