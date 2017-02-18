Для полиции водители «скорой» — не медики

МВД не поддержало ужесточение наказания за блокировку машин скорой помощи

Поводом для разговоров об ужесточении ответственности (вплоть до введения отдельной статьи в Уголовный кодекс) за блокировку машин скорой помощи послужил шокирующий случай, произошедший на Камчатке. 10 января в Петропавловске-Камчатском медики не смогли проехать к дому, где их ждал умирающий человек, из-за машины, перегородившей им дорогу. Добраться до пункта назначения врачи смогли только после того, как вызвали полицию. Однако уже было поздно: пациент скончался.

После этого случая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил всем следственным подразделениям проанализировать ситуацию с участившимися случаями нападения граждан на бригады скорой помощи либо воспрепятствования их работе в разных регионах страны.

Руководитель ведомства потребовал от подчиненных провести проверки по всем подобным случаям, по которым до этого не велась работа. Также глава СКР обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой усилить ответственность за совершение правонарушений, связанных с воспрепятствованием работе скорой помощи и нападением на медицинских работников.

«Среди мер, которые предлагал глава Следственного комитета, было и введение уголовной ответственности за непропуск скорой помощи, если в результате этого наступила смерть больного, — рассказывает источник в одном из силовых ведомств.

— Так как введение любых законодательных поправок требует согласования со всеми заинтересованными ведомствами, то инициатива СКР была направлена как в Минздрав, так и в прокуратуру, Минюст и МВД».

Однако, по словам собеседника «Газеты.Ru», эксперты МВД обнаружили в инициативе Бастрыкина целый ряд недочетов, в связи с чем на этот проект был написан отрицательный отзыв.

В частности, в отзыве говорится, что предполагаемая законопроектом формулировка «законные требования медицинских работников» допускает неоднозначность толкования и может повлечь трудности при практическом применении.

Например, автор законопроекта не учел, что водитель скорой помощи тоже является участником дорожного движения и не может быть отнесен к медицинским работникам.

Кроме того, по мнению МВД, в СК не привели убедительных доводов, свидетельствующих о необходимости выделения всех подобных случаев в отдельный состав преступления. «Сама же структура предполагаемой статьи не соответствует требованиям юридической техники, поскольку в Уголовном кодексе не содержится норм, предусматривающих ответственности за причинение вреда третьим лицам», — говорится в отзыве.

Официально в МВД отзыв на законопроект главы СКР не комментируют. В Следственном комитете также не смогли что-либо пояснить по поводу воплощения в жизнь юридической инициативы своего руководителя.

Между тем ранее стало известно, что помимо введения уголовной ответственности за непропуск скорой помощи СКР предлагает ужесточить и Административный кодекс. По информации Life, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ужесточить санкцию соответствующей нормы статьи КОАП РФ о непредоставлении преимущества автомобилю скорой помощи.

Бастрыкин отмечает, что в настоящий момент за блокировку автомобиля скорой помощи предусмотрено административное наказание в виде штрафа 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

При этом, по данным СК, лишь 4% привлеченных к ответственности за данные нарушения за первое полугодие 2016 года были в итоге лишены прав (77 из 1550), остальные же отделались штрафом.

Помимо ужесточения наказания Бастрыкин предлагает ввести упрощенный порядок оформления ДТП с участием автомобиля скорой помощи путем предоставления водителем в органы ГИБДД данных, зафиксированных с помощью технических средств контроля. При этом водителю «скорой» предлагается разрешить покидать место ДТП в случае следования на место оказания медицинской помощи.

Ужесточения наказания добиваются и за нападение на сотрудников «скорой». Только в Москве и только в 2016 году зафиксировано около 200 нападений на врачей, фельдшеров и медсестер, при этом лишь в 10% случаев нападавших привлекли к уголовной ответственности.

Медиков при исполнении обязанностей предлагалось приравнять по статусу к полицейским, за нападение на которых грозит более суровое наказание.

Ранее в Госдуму также вносились предложения приравнять сотрудников бригад «скорой» к представителям власти, а также дать возможность медикам приобретать оружие, но в реальные законы они так и не превратились.

Авторы: Максим Солопов, Герман Петелин