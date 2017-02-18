]]> ]]>
Главная В России

Для полиции водители «скорой» — не медики

23:00 18.02.2017
Скорая помощь © KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

МВД не поддержало ужесточение наказания за блокировку машин скорой помощи

Поводом для разговоров об ужесточении ответственности (вплоть до введения отдельной статьи в Уголовный кодекс) за блокировку машин скорой помощи послужил шокирующий случай, произошедший на Камчатке. 10 января в Петропавловске-Камчатском медики не смогли проехать к дому, где их ждал умирающий человек, из-за машины, перегородившей им дорогу. Добраться до пункта назначения врачи смогли только после того, как вызвали полицию. Однако уже было поздно: пациент скончался.

После этого случая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил всем следственным подразделениям проанализировать ситуацию с участившимися случаями нападения граждан на бригады скорой помощи либо воспрепятствования их работе в разных регионах страны.

Руководитель ведомства потребовал от подчиненных провести проверки по всем подобным случаям, по которым до этого не велась работа. Также глава СКР обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой усилить ответственность за совершение правонарушений, связанных с воспрепятствованием работе скорой помощи и нападением на медицинских работников.

«Среди мер, которые предлагал глава Следственного комитета, было и введение уголовной ответственности за непропуск скорой помощи, если в результате этого наступила смерть больного, — рассказывает источник в одном из силовых ведомств.

— Так как введение любых законодательных поправок требует согласования со всеми заинтересованными ведомствами, то инициатива СКР была направлена как в Минздрав, так и в прокуратуру, Минюст и МВД».

Однако, по словам собеседника «Газеты.Ru», эксперты МВД обнаружили в инициативе Бастрыкина целый ряд недочетов, в связи с чем на этот проект был написан отрицательный отзыв.

В частности, в отзыве говорится, что предполагаемая законопроектом формулировка «законные требования медицинских работников» допускает неоднозначность толкования и может повлечь трудности при практическом применении.

Например, автор законопроекта не учел, что водитель скорой помощи тоже является участником дорожного движения и не может быть отнесен к медицинским работникам.

Кроме того, по мнению МВД, в СК не привели убедительных доводов, свидетельствующих о необходимости выделения всех подобных случаев в отдельный состав преступления. «Сама же структура предполагаемой статьи не соответствует требованиям юридической техники, поскольку в Уголовном кодексе не содержится норм, предусматривающих ответственности за причинение вреда третьим лицам», — говорится в отзыве.

Официально в МВД отзыв на законопроект главы СКР не комментируют. В Следственном комитете также не смогли что-либо пояснить по поводу воплощения в жизнь юридической инициативы своего руководителя.

Между тем ранее стало известно, что помимо введения уголовной ответственности за непропуск скорой помощи СКР предлагает ужесточить и Административный кодекс. По информации Life, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ужесточить санкцию соответствующей нормы статьи КОАП РФ о непредоставлении преимущества автомобилю скорой помощи.

Бастрыкин отмечает, что в настоящий момент за блокировку автомобиля скорой помощи предусмотрено административное наказание в виде штрафа 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

При этом, по данным СК, лишь 4% привлеченных к ответственности за данные нарушения за первое полугодие 2016 года были в итоге лишены прав (77 из 1550), остальные же отделались штрафом.

Помимо ужесточения наказания Бастрыкин предлагает ввести упрощенный порядок оформления ДТП с участием автомобиля скорой помощи путем предоставления водителем в органы ГИБДД данных, зафиксированных с помощью технических средств контроля. При этом водителю «скорой» предлагается разрешить покидать место ДТП в случае следования на место оказания медицинской помощи.

Ужесточения наказания добиваются и за нападение на сотрудников «скорой». Только в Москве и только в 2016 году зафиксировано около 200 нападений на врачей, фельдшеров и медсестер, при этом лишь в 10% случаев нападавших привлекли к уголовной ответственности.

Медиков при исполнении обязанностей предлагалось приравнять по статусу к полицейским, за нападение на которых грозит более суровое наказание.

Ранее в Госдуму также вносились предложения приравнять сотрудников бригад «скорой» к представителям власти, а также дать возможность медикам приобретать оружие, но в реальные законы они так и не превратились.

Авторы: Максим Солопов, Герман Петелин

Темы: Россия, ГИБДД России, МВД России, Следственный комитет России
Источник: Газета.RU
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.02.2017, 03:36
пАрацельс

Т.о. право на жизнь человека, как самое святое, декларируется, а до реализации ох как далеко в РФ
-----------
РФ - страна победившей профанации))
Профанация это основа современной жизни России, основа русского менталитета.
19.02.2017, 03:05
Влад 33

Стрелять нужно всех блокировщиков и без разбору, а иначе порядка не будет!
У всех есть дорогие сердцу родственники, значит уважать внезапно нахлынувшие несчастья другого человека обязаны все без исключения! Сегодня Кто-то , а завтра ( не дай Бог!) - ты, блокировщик... Позор! МВД , судя по всему, не от мира сего!?.. А как же порядок? Когда?
нет ребята все не так, все не так ребята!...
19.02.2017, 02:43
Тот кто пробовал уже ничего не пишет

Вот ты и попробуй. Потом будешь в Мордовии рукавицы шить.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.