Полтавченко не согласовал с Путиным передачу Исаакиевского собора РПЦ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, принимая решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ, не согласовывал свое решение с президентом и руководством страны, рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

После того как в городе начались протесты, были сделаны социологические замеры, которые, по словам собеседника РБК, показали, что «главное напряжение» петербуржцев вызвал тот факт, что «с ними никто не посоветовался».

Горожан в соцопросах спрашивали, ухудшится или улучшится их отношение к губернатору, если передача Исаакиевского собора РПЦ состоится. Число тех, кто говорил об ухудшении, кардинально превышало количество одобряющих, добавляет источник, близкий к Кремлю. Картина по стране ровно противоположная: количество тех, кто поддерживает передачу собора, превышает число граждан, выступающих против этого шага.

Другой собеседник РБК, близкий к Кремлю, рассказал, что ситуация вокруг Исаакиевского собора обсуждается в администрации президента. Кремль, говорит собеседник, оказался в сложном положении: отказать РПЦ в передаче собора было бы неправильно, но проблему, связанную с недовольством жителей и деятелей культуры, решить надо.

Первый вариант решения проблемы — все-таки отказаться от передачи Исаакиевского собора РПЦ. Но этот сценарий «плохой, потому что людей, выступающих за передачу, по стране в целом в разы больше тех, кто против», объясняет федеральный чиновник.

Второй вариант — передать собор. Но и это негативный сценарий, «поскольку плох для петербуржцев».

Третий вариант — затянуть решение вопроса. В соответствии с планом комитета по имуществу Санкт-Петербурга процесс передачи должен занять 27 месяцев. Наиболее длительный этап — первый: это инвентаризация того, что именно следует передавать. Но и этот сценарий плохой, поскольку затягивание решения не снимет саму проблему.

Глава аппарата губернатора Полтавченко Давид Адамия и руководитель пресс-службы администрации Санкт-Петербурга Андрей Кибитов отказались комментировать информацию о том, что Исаакиевский собор был передан без согласования с Кремлем