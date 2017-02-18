]]> ]]>
Главная В России Новости

Полтавченко не согласовал с Путиным передачу Исаакиевского собора РПЦ

11:43 18.02.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, принимая решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ, не согласовывал свое решение с президентом и руководством страны, рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

После того как в городе начались протесты, были сделаны социологические замеры, которые, по словам собеседника РБК, показали, что «главное напряжение» петербуржцев вызвал тот факт, что «с ними никто не посоветовался».

Горожан в соцопросах спрашивали, ухудшится или улучшится их отношение к губернатору, если передача Исаакиевского собора РПЦ состоится. Число тех, кто говорил об ухудшении, кардинально превышало количество одобряющих, добавляет источник, близкий к Кремлю. Картина по стране ровно противоположная: количество тех, кто поддерживает передачу собора, превышает число граждан, выступающих против этого шага.

Другой собеседник РБК, близкий к Кремлю, рассказал, что ситуация вокруг Исаакиевского собора обсуждается в администрации президента. Кремль, говорит собеседник, оказался в сложном положении: отказать РПЦ в передаче собора было бы неправильно, но проблему, связанную с недовольством жителей и деятелей культуры, решить надо.

Первый вариант решения проблемы — все-таки отказаться от передачи Исаакиевского собора РПЦ. Но этот сценарий «плохой, потому что людей, выступающих за передачу, по стране в целом в разы больше тех, кто против», объясняет федеральный чиновник.

Второй вариант — передать собор. Но и это негативный сценарий, «поскольку плох для петербуржцев».

Третий вариант — затянуть решение вопроса. В соответствии с планом комитета по имуществу Санкт-Петербурга процесс передачи должен занять 27 месяцев. Наиболее длительный этап — первый: это инвентаризация того, что именно следует передавать. Но и этот сценарий плохой, поскольку затягивание решения не снимет саму проблему.

Глава аппарата губернатора Полтавченко Давид Адамия и руководитель пресс-службы администрации Санкт-Петербурга Андрей Кибитов отказались комментировать информацию о том, что Исаакиевский собор был передан без согласования с Кремлем

Темы: Санкт-Петербург, Церковь, Взаимоотношения церкви и государства в России, Музеи в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.02.2017, 00:04
для солдат(повторно)

Исаакий имел статус общегосударственного памятника и никогда церкви не принадлежал.
В ответ НА ПРИТЯЗАНИЯ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА Александр II наложил резолюцию:
«Собор является крупным ПАМЯТНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОСТОЯНИЯ, на который истрачено казною свыше 23 млн народных денег и 40 лет труда, а потому и забота о поддержании и сохранении его в должном порядке естественно должна быть в руках правительства».
Не только содержание было государственным, но и управление собором осуществляла специальная комиссия, без согласования с которой причт церковный не мог даже поставить дополнительный киот.

Даже при царях, а нынче церковь что хочет то и воротит.
19.02.2017, 00:00
старым и не очень солдатам

У нас , слава Богу, церковь ОТДЕЛЕНА ОТ ГОСУДАРСТВА.
====================

Кому Зимний отдавать будете,
а Балтийский завод - основанный в 1856 году петербургским купцом М. Карром и инженером-механиком императорской яхты «Невка» М. Л. Макферсоном, подданным Великобритании, в качестве совместного корабельного, литейного, механического и судостроительного завода на юго-западном побережье Васильевского острова. Официальное название предприятия на начальном этапе Завод Карра и Макферсона.

Постепенно расширяясь, завод в 1874 году перешел во владение английского акционерного общества, которое в 1877 году было преобразовано в Русское Балтийское железно-дорожное и механическое общество.
Так кому завод пожалуете с барского плеча,дедушка???
18.02.2017, 23:17
старый солдат

Это, батенька, называется демагогия!
Все комментарии (95)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.