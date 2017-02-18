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Владимир Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР

18:51 18.02.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владиир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Как говорится на сайте Кремля, это временная мера - на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений.

Согласно указу, в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях;

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет – на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.02.2017, 05:01
Михаил

Так ведь пенсионеры кушают меньше тебя, расходуют бюджетных денег на всякое-разное меньше тебя. Может лучше(для бюджета, и не только) меньше тебя, чем пенсионеров?
19.02.2017, 02:49
это скорее

не про пармезан, а про сыр российский производства г. Ичалки))))
19.02.2017, 02:47
парацельс

именно их я и имел в виду)))
Город Ленинград выдержал осаду именно благодаря терпежу россиянского народу))
Так что, про пенсионеров и говорить нечего. Меньше пенсионеров - меньше расходы бюджета)))
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