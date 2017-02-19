Новые российские баллистические ракеты разорвут ПРО США

Новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые в настоящее время разрабатываются в России, способны преодолеть настоящую и будущую противоракетную оборону США. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы», - цитирует ТАСС его интервью на телеканале «Россия 1».

Рогозин отметил, что разработка новых ракет идет по плану. Они заменят старые советские ракет «Воевода», которых, по словам вице-премьера, до сих пор бояться на Западе. Это вооружение очень надежно и срок его продлен до появления нового.

В конце прошлого года стало известно, что в 2019-2020 годах «Воеводу» заменит межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Ее характеристики пока не разглашаются. Известно только, что полезная нагрузка составит 10 тонн, что на 1,3 тонны больше «Воеводы».

