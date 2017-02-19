Подростки «подсели» на торговые центры

Большие нарядные моллы создают иллюзию красивой жизни, доступной каждому

Молодежь сегодня все больше тяготеет к торговым центрам, причем приходят подростки туда уже не за вещами, а за ощущениями.

«Особенность современных торговых центров в их многофункциональности: здесь магазины, кинозалы, интернет-кафе, кое-где — катки или боулинг. Все они призваны удовлетворить потребности людей по принципу «здесь и сейчас» и «все и сразу». В этом их главное назначение», — отметила доктор социологических наук, профессор, заведующая отделом социологии молодежи Института социально-политических исследований Юлия Зубок.

Но если взрослые преимущественно приезжают в ТЦ за покупками, и лишь потом — чтобы хорошо провести время, то для молодежи, по словам Зубок, мотив досуга, общения, отдыха, просто тусовки куда более значим. Тусоваться в торговые центры сегодня ходит практически каждый пятый.

«Торговые центры создают ощущение демократичности и доступности, что также повышает их привлекательность для молодежи», — отметила эксперт. По ее словам, подросткам трудно преодолевать психологические и культурные барьеры при вхождении во взрослый мир, в новое пространство, а ТРЦ эти границы умело стирают, не давая возникнуть внутреннему напряжению, ощущению неуместности, неловкости и беспокойству.

«Для подростков и молодежи, ограниченной в средствах, такие места могут стать едва ли не единственным развлечением, опять же в силу их демократичности: можно совершать покупки, а можно этого не делать, можно пойти в недорогое кафе, или отправиться на игровую площадку. Здесь есть выбор, но ничего не выглядит обязательным», — заметила Юлия Зубок.

В то же время, по ее словам, ТЦ — это еще и подогревание потребительских установок, провоцирование конфликта между желаниями и возможностями молодежи, что приводит к воровству.

Как рассказала «Росбалту» младший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Маргарита Кулева, это явление получило название shoplifting или магазинная кража. В первую очередь, по словам Кулевой, это связано с желанием обладать какой-то вещью и недостатком средств. Хотя подобная практика очень распространена в анархистской культуре, где не имеет ничего общего с бедностью.

По ее словам, торговые центры для молодежи — не столько место покупок, сколько центр притяжения, досуга, место, где они встречаются, тусуются, где учатся, как стоит одеваться. Как объяснили Кулевой сами подростки, «в торговом центре не нужно подбирать одежду самому — туда все уже привозится «по моде».

«Это место игры во взрослую жизнь. Не у всех молодых людей есть деньги на покупки, особенно сейчас, когда мы все еще находимся в кризисе. Однако подростки очень ловко выкручиваются, изобретая все новые способы досуга в ТЦ, который не требует денег», — заметила Маргарита Кулева.

В первую очередь, это «примерка ради смеха». «Молодые люди надевают те вещи, которые не смогут себе позволить или не будут носить, чтобы провести в них какое-то время. Так происходит обучение стилю, тому, как стоит одеваться. Через такие практики в таком безопасном месте потребления, где тебя никто не осмеет, молодые люди учатся выражать свою индивидуальность», — считает эксперт.

С «культурой шоппинга» тесно связана социальная жизнь. Это целое направление — фотографии из примерочных в сети «Инстаграм».

Часто молодых людей можно встретить возле фастфуда. Это их излюбленное место, где можно недорого перекусить и находиться сколько угодно времени, ничего не покупая.

«В Западной Европе, Северной Америке очень распространена практика «возврата». То есть, если аккуратно носить вещь, то через неделю ее можно вернуть и получить назад деньги. Таким образом можно каждую неделю менять наряды и слыть первой модницей», — заметила Кулева. Однако в России, по ее словам, это явление пока не слишком распространено.

Как подчеркнула в свою очередь Зубок, все более ощутимо влияние самих образцов потребления, к которым приобщаются подростки в пространстве ТРЦ.

«Здесь создается и функционирует особое культурное пространство со своими образцами и правилами не только реального, физического, но и так называемого символического потребления, то есть, приобщения к символам и атрибутам желаемой жизни, с мягко действующими механизмами социального контроля, основанными на соблазнении и обещании гедонистического экстаза. Подростки идут сюда, прежде всего за эмоциями. В условиях, когда объектом потребления становится абсолютно все без исключения — товары, услуги, отношения, чувства, впечатления, когда другие формы досуга мало доступны, а потребности не слишком развиты и остаются под влиянием материальных ценностей, ТРЦ, скорее всего, останутся фаворитами у определенной части молодежи», — считает она.

Автор: Анна Семенец