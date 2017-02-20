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В Госдуме разработали законопроект о «черных списках» авиапассажиров

10:21 20.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ, вводящие «черные списки» авиапассажиров, пишет «Коммерсант».

Авиакомпаниям предлагается заносить граждан, нарушивших «правила поведения на борту» и создавших «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц» либо «допустивших причинение вреда их здоровью».

Лицам, попавшим в такие списки, авиакомпании будут в течение трех лет с момента нарушения отказывать в продаже билетов и перевозке.

Предполагается, что Единый реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена, будет опубликован на сайте Росавиации. Применять «черные списки» будут обязаны все авиакомпании, в том числе выполняющие перелеты из России в другие страны.

Ввести «черные списки» авиапассажиров в 2016 году, в числе прочих, предложило руководство компании «Аэрофлот», направившее соответствующее письмо на имя президента РФ Владимира Путина. «Аэрофлот» также предложил держать на борту средства сдерживания, в том числе пластиковые наручники, и ужесточить ответственность за авиадебоши. Путин, как сообщалось, предложения поддержал.

Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в свою очередь для предотвращения нарушений на борту предложило перевозить алкоголь, купленный пассажирами в duty-free, в багажном отделении самолета и выдавать владельцам лишь после завершения рейса.

Темы: Россия, Авиасообщение в России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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20.02.2017, 12:05
Гость: Можно подумать, что суд - не расправа...

)))))))))))
20.02.2017, 11:56
Гость: демагог

Дополнительные, даже необходимые ограничения, копируемые из демократических стран, вызывают недовольство, так как граждане России и так имеют очень низкий уровень прав в условиях постсоветского режима.
20.02.2017, 11:31
Гость: gvozd

почему дума рф все время копирует американский Бред, а не реальные достижения?
этот американизм вообще то антиконституционен.
однако инереснее, постоянное стремление некоторых депутатов к внедрению амриканских норм ограничивающих гражданские права граждан рф, будь то ювеналка или черные списки..
черные списки - это внесудебная расправа.
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