От щей и каши до шведского стола: выставка истории питания в российской армии

В Петербургском Военно-медицинском музее открылась выставка «Щи да каша – пища наша», приуроченная ко Дню продовольственной и вещевой службы Вооруженных Сил России

Хороший защитник Родины не только тот, кто хорошо вооружен, но и тот, кто тепло одет и сытно накормлен. Именно организации питания военнослужащих в российской армии и посвящена выставка.

Фото с сайта Военно-медицинского музея milmed.spb.ru

История военной продовольственной службы началась в 1700 году, когда Петр I издал Указ о введении в военном ведомстве новой должности «генерал-провиант» и создании Провиантского приказа – специальной структуры, ответственной за снабжение регулярной армии питанием.

Выставка наглядно знакомит посетителей с тем, как менялись подходы к организации питания военнослужащих на протяжении XVIII–XXI вв. Изобретательность военных поваров вошла в фольклор в виде сказки «Каша из топора», про которую и напомнили гостям выставки. И действительно, в начале XVIII века общая калорийность солдатского рациона была ниже необходимой по сегодняшним меркам, каждому бойцу выдавались только хлеб, мясо, крупа, соль, уксус, а также стакан вина и почти 3,3 литра пива. А вот рыба, овощи и фрукты не предусматривались вообще, считалось, что солдат должен покупать их на собственное жалование. Нормы для рядового солдата были в разы меньше, чем для высших чинов, это неравенство присутствовало на протяжении всей истории царской армии.

Позже в рационе стали появляться мясные консервы, сливочное масло, чай, сахар, овощи. В советское время при составлении солдатского рациона стали учитывать не чин, а род войск и условия прохождения службы, однако паек советского бойца все еще был скуден: на обед суп с кашей и компотом, на завтрак и ужин – рыба, чай, каша, хлеб и немного масла.

В период перестройки в подходе к армейскому питанию произошли незначительные изменения, а в 90-е годы солдаты стабильно голодали. Весомый перелом в ситуации произошел относительно недавно, когда по армии прошлись целым комплексом реформ. К питанию, наконец, стали подходить с научной точки зрения, с учетом возраста и уровня физических нагрузок.

На сегодня рацион российских солдат является одним из самых калорийных в мире. Кроме того, питание сбалансировано: в нем содержится необходимое количество белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минеральных веществ. Все это распределено между приемами пищи таким образом, чтобы еда как можно лучше усваивалась, и все питательные вещества шли на пользу организму.

Еще одно важное достижение – это разнообразие питания, которое обеспечивается системой «шведский стол». Возможность выбирать блюда по вкусу так же благотворно влияет на аппетит и пищеварение.

В экспозиции выставки «Щи да каша – пища наша» представлены полевые кухни, кухонная армейская утварь, изобразительные, документальные и фотоматериалы, рецепты и макеты кухонных машин. Выставка будет открыта для посещения до мая 2017 года.