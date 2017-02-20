На Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина

Южно-Сахалинский городской суд в понедельник начал предварительные слушания по делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и его подельников, обвиняемых в получении взяток более чем на полмиллиарда рублей от предпринимателей и легализации незаконно полученных денежных средств, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как сообщалось, бывшие экс-глава региона Александр Хорошавин, зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин, советник губернатора Андрей Икрамов, министр сельского хозяйства Николай Борисов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.5,6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

"По данным следствия, в 2009 году губернатор Сахалинской области Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник губернатора Сахалинской области Андрей Икрамов",- напомнила Петренко.

По ее словам, с того момента следствию удалось восстановить 10 эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

По версии следствия, в период с 2009 по 2015 годы члены организованной группы под руководством Хорошавина в различном составе получили от восьми предпринимателей взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в их полномочия и способствование таким действиям со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Сахалинской области. Общая сумма взяток превышает 522 миллиона рублей.

Следователи установили, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована в установленном законом порядке. По ходатайству следствия суд арестовал значительное количество дорогостоящих автомобилей, недвижимого имущества, ценностей и денежных средств. Впоследствии все это имущество в рамках антикоррупционного законодательства было обращено в доход государства также по решению суда, напомнила официальный представитель СКР.

Как сообщалось, среди этого имущества оказались четыре квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, 6 машино-мест общей стоимостью более 2,9 миллиона рублей, шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 миллиона рублей. "В их числе, например, "Мерседес-Бенц" стоимостью 11 миллионов рублей, "Бентли-Континенталь GT" и "Бентли Мулеан" общей стоимостью более 23,3 миллиона рублей, два "Лексуса", оценивающиеся в сумму не менее шести миллионов рублей",- сказала Петренко.

В доход государства также обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, денежные средства в рублях и иностраннойвалюте в размере более 700 миллионов рублей, ювелирные изделия и иные ценности, добавила она.