]]> ]]>
Главная В России Новости

На Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина

11:59 20.02.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
Материалы по теме:

Южно-Сахалинский городской суд в понедельник начал предварительные слушания по делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и его подельников, обвиняемых в получении взяток более чем на полмиллиарда рублей от предпринимателей и легализации незаконно полученных денежных средств, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как сообщалось, бывшие экс-глава региона Александр Хорошавин, зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин, советник губернатора Андрей Икрамов, министр сельского хозяйства Николай Борисов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.5,6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

"По данным следствия, в 2009 году губернатор Сахалинской области Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник губернатора Сахалинской области Андрей Икрамов",- напомнила Петренко.

По ее словам, с того момента следствию удалось восстановить 10 эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

По версии следствия, в период с 2009 по 2015 годы члены организованной группы под руководством Хорошавина в различном составе получили от восьми предпринимателей взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в их полномочия и способствование таким действиям со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Сахалинской области. Общая сумма взяток превышает 522 миллиона рублей.

Следователи установили, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована в установленном законом порядке. По ходатайству следствия суд арестовал значительное количество дорогостоящих автомобилей, недвижимого имущества, ценностей и денежных средств. Впоследствии все это имущество в рамках антикоррупционного законодательства было обращено в доход государства также по решению суда, напомнила официальный представитель СКР.

Как сообщалось, среди этого имущества оказались четыре квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, 6 машино-мест общей стоимостью более 2,9 миллиона рублей, шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 миллиона рублей. "В их числе, например, "Мерседес-Бенц" стоимостью 11 миллионов рублей, "Бентли-Континенталь GT" и "Бентли Мулеан" общей стоимостью более 23,3 миллиона рублей, два "Лексуса", оценивающиеся в сумму не менее шести миллионов рублей",- сказала Петренко.

В доход государства также обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, денежные средства в рублях и иностраннойвалюте в размере более 700 миллионов рублей, ювелирные изделия и иные ценности, добавила она.

Темы: Россия, Сахалин, Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Институт губернаторов в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.02.2017, 19:45
Гость: А как

насчёт амнистии в связи со 100-летием революции 1917 г. или в связи победой в четвёртом(пятом?) забеге?
20.02.2017, 19:39
Гость: Это Ваша ставка?

Ставка принята! Кто следующий? А я уполовиню Вашу ставку.
20.02.2017, 17:25
Гость: хрен с ним

с вором губернатором,но посмотрите сколько воруют?что не вор то миллиарды,что не дело то министр!завод неуспевпет печатать на высокопоставленных воров кюпюры!до нас то доходят пятидесятирублёвки ,а остальные вверхах застревают!распустились все при "капитализме",раньше тыща считалось в особокрупных размерах ,а у государства своровать могли и лоб зелёнкой намазать!!!
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.