Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Это произошло за день до его 65-летия, сообщили в российском МИД.

Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. В МИД выразили глубокие соболезнования родным и близким дипломата.

Также соболезнования выразил представитель Генсека ООН, а заседание в ООН началось с минуты молчания в память о российском дипломате, передает РИА Новости.

Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года, с 2006-го занимал пост постпреда России при ООН. Был награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.