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Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке

20:39 20.02.2017
Виталий Чуркин. Фото с сайта un.org
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Это произошло за день до его 65-летия, сообщили в российском МИД.

Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. В МИД выразили глубокие соболезнования родным и близким дипломата.

Также соболезнования выразил представитель Генсека ООН, а заседание в ООН началось с минуты молчания в память о российском дипломате, передает РИА Новости.

Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года, с 2006-го занимал пост постпреда России при ООН. Был награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Темы: Россия, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 02:16
Гость: Зануда (!)

Да, незавидная участь - краснеть за российскую власть.
21.02.2017, 02:09
Гость: Ольга

Господа дипломаты, вы России солдаты,
Отражали атаки , так было не раз!
Дипломаты - солдаты, растворяясь в закатах,
Ну зачем же зачем покидаете нас?
21.02.2017, 01:58
Гость: Захарова сказала

что Лавров, очень соболезнует.
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