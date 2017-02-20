Советовавшего «питаться меньше» депутата заподозрили в сокрытии доходов

Депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер подозревается в сокрытии доходов, сообщила пресс-секретарь региональной прокуратуры Марина Канатова. Об этом сообщает ТАСС.

В 2016 году, напомнила она, Гаффнер был признан банкротом как физическое лицо. По закону, он должен был сразу же после начала процедуры банкротства передать свои банковские карточки конкурсному управляющему, однако сделал это лишь спустя несколько недель.

Кроме того, добавила представитель прокуратуры, Гаффнер с момента признания его банкротом в июле 2016 года получал зарплату наличными на руки, что также нарушает установленную законом процедуру.

В результате, сообщила Канатова, более 400 тысяч рублей прошли «мимо конкурсной массы, куда должны поступать все доходы банкрота и из которой должны выплачиваться долги кредиторам».

Илья Гаффнер известен благодаря совету «поменьше питаться» в кризис, который он дал во время интервью в январе 2015 года в ходе акции «Единой России» по мониторингу цен.

Банкротом Гаффнер был признан по иску Россельхозбанка после того, как его имущества не хватило для погашения задолженности в 196 миллионов рублей по кредиту, поручителем по которому он являлся. Кредит был выдан компании «Шиловское», соучредителем которой являлся Гаффнер.

В сентябре 2016 года диплом о высшем образовании Гаффнера был признан судом недействительным.