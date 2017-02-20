Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент узнал с глубоким прискорбием о кончине Виталия Чуркина", - сказал он. "Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина", - отметил Песков.

"Президент выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Виталия Чуркина", - сообщил пресс-секретарь.

Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. В МИД России сообщили, что дипломат умер на рабочем посту.

Чуркин возглавлял постоянное представительство России при ООН с 2006 года.