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Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина

22:28 20.02.2017
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент узнал с глубоким прискорбием о кончине Виталия Чуркина", - сказал он. "Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина", - отметил Песков.

"Президент выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Виталия Чуркина", - сообщил пресс-секретарь.

Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. В МИД России сообщили, что дипломат умер на рабочем посту.

Чуркин возглавлял постоянное представительство России при ООН с 2006 года.

 

Темы: Организация объединенных наций (ООН), Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.02.2017, 23:59
Гость: Парацельс

Я уже писал тут, что российская внешняя политика никак не коррелирует, а возможно даже является абсолютным антиподом её внутренней политики)))
И поэтому наверное Чуркину было легко работать, так как он по большей части отстаивал справедливые вещи)))
Но и назначили его туда очевидно потому, что понимали, что такой искренний и справедливый человек именно там лучше подходит для этой роли.
На любой другой должности в России Чуркин бы сразу потух.
Ему повезло.
Так легли карты.
20.02.2017, 23:42
Гость: Ольга

Господа дипломаты, вы России солдаты,
Отражали атаки , как бывало не раз!
Дипломаты - солдаты, растворяясь в закатах,
Ну зачем же зачем покидаете нас?
20.02.2017, 23:19
Гость: rus

В.Чуркин был из тех ,кто без оглядки стоял за Россию и из немногих , на кого мог положиться Путин .Очень жаль ,что уходят такие люди .
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