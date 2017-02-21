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В правительстве предложили ограничить покупку машин и квартир за наличные

10:08 21.02.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В рамках борьбы с теневой экономикой Минэкономразвития и Минфин рассматривают идею ограничения продажи автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванных федеральных чиновников.

При этом сумма, выше которой оплата наличными будет запрещена, пока не выработана. Идею могут включить в план по повышению темпов роста экономики до 2024 года.

Другой инициативой по ограничению оборота наличных денег стал муниципальный налог — он будет разным в зависимости от того, платит человек наличными или по карте. Альтернативой такому предложению называют пониженный НДС для безналичных платежей.

Президент ассоциации «Российские автодилеры» Олег Мосеев заметил, что автосалоны предпочитают наличные, чтобы не тратиться на обработку банковских карт.

Официально Минэкономразвития и Минфин никак не прокомментировали инициативы по ограничению наличного оборота.

По данным за девять месяцев 2016 года, россияне оплатили пластиковыми картами товаров и услуг на 8,7 триллиона рублей. Это в два раза меньше объема денег, которые просто сняли наличными в банкоматах — 19 триллионов рублей. Доля наличных денег в обращении составляет 9 процентов ВВП России.

Правительство ранее уже предлагало ввести порог для наличных расчетов в 600 и 300 тысяч рублей. Тогда, в 2012 году, это предложение было отклонено из-за неготовности компаний принимать безналичные платежи и политических сложностей, рассказал собеседник «Ведомостей».

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 13:52
Гость: О?

ТЫ УЖЕ ПОДДЕЛЫВАЕШЬ КАРТЫ? Или в ЦРУ тебя учат?
21.02.2017, 13:48
Гость: Юрий СПб

Премьер-Медведев и так уже отдал на растерзание всю экономику банкам --- МАЛО!--теперь пора наложить лапу на накопления граждан...ну и "красавцы" у нас в правительстве.
21.02.2017, 13:38
Гость: глеб

это не борьба с теневой экономикой,она у нас вся такая,это дебелизм в квадрате
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