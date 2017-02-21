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МИД России опубликовал стихотворение Лаврова, посвящённое Чуркину

14:56 21.02.2017
Виталий Чуркин. Фото с сайта russiaun.ru
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Российский МИД на своей странице в Facebook опубликовал сообщение министра иностранных дел Сергея Лаврова "о коллеге и друге" и стихотворение, которое Сергей Лавров посвятил постпреду России при ООН Виталию Чуркину в его день рождения в 1994 году.

"Виталий Чуркин ушел из жизни на боевом посту, когда до его 65-летия оставалось несколько часов по московскому времени.

Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом. Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он - Балканы, став одновременно Специальным представителем Президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов.

В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами. Вот они.

СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Виталию Ивановичу Чуркину

Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами НАТОвских дул
И под взглядом Акаши* раскосым
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента –
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!

21 февраля 1994 года

*Я.Акаши - в первой половине 1990-х годов спецпредставитель Генерального секретаря ООН на Балканах.

Темы: Сергей Лавров, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 19:06
Гость: Мнение

Вы и вправду, господин Лавров , считаете, что в 1994 году на Балканах "наша взяла" ? Странно.
Однако само по себе доброе отношение к другу достойно поощрения.
21.02.2017, 18:33
Гость: Напомню

все пишут про США..

ДОСЛОВНО

Уже в XXI веке самый воинственный из последних израильских премьеров Ариэль ШАРОН публично заявил: «Всякий раз, когда мы что-то совершаем, мне говорят: Америка отреагирует так, Америка сделает этак. Я заверяю совершенно точно: не беспокойтесь по поводу американского давления на Израиль. Мы, евреи, контролируем Америку, и американцы знают об этом».

( из статьи Дарьи Асламовой на кп. Ру)
21.02.2017, 18:25
Гость: Сергей

Есть такая наука логика, согласно которой Чуркинa просто убрали.Очень жаль ,хороший был человек.Теперь Лаврову и Путину надо быть предельно осторожными т.к. без этих людей запад очень быстро решит свои проблемы.
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