МИД России опубликовал стихотворение Лаврова, посвящённое Чуркину

Российский МИД на своей странице в Facebook опубликовал сообщение министра иностранных дел Сергея Лаврова "о коллеге и друге" и стихотворение, которое Сергей Лавров посвятил постпреду России при ООН Виталию Чуркину в его день рождения в 1994 году.

"Виталий Чуркин ушел из жизни на боевом посту, когда до его 65-летия оставалось несколько часов по московскому времени.

Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом. Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он - Балканы, став одновременно Специальным представителем Президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов.

В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами. Вот они.

СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Виталию Ивановичу Чуркину

Сквозь буран, снегопады, заносы,

Под прицелами НАТОвских дул

И под взглядом Акаши* раскосым

Дипломат свою линию гнул.

Ни угрозы и ни ультиматум

Не сломили движенье вперед.

Аплодирует мир дипломату,

По заслугам хвалу воздает.

Не придумаешь лучше момента –

День рожденья отметить в бою.

Специальный посол Президента

С честью сделал работу свою.

На исходе боснийских баталий

Пьем за эти мужские дела.

От души поздравляем, Виталий!

С Днем рождения! Наша взяла!

21 февраля 1994 года

*Я.Акаши - в первой половине 1990-х годов спецпредставитель Генерального секретаря ООН на Балканах.