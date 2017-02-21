МИД России опубликовал стихотворение Лаврова, посвящённое Чуркину
Российский МИД на своей странице в Facebook опубликовал сообщение министра иностранных дел Сергея Лаврова "о коллеге и друге" и стихотворение, которое Сергей Лавров посвятил постпреду России при ООН Виталию Чуркину в его день рождения в 1994 году.
"Виталий Чуркин ушел из жизни на боевом посту, когда до его 65-летия оставалось несколько часов по московскому времени.
Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом. Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он - Балканы, став одновременно Специальным представителем Президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов.
В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами. Вот они.
СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Виталию Ивановичу Чуркину
Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами НАТОвских дул
И под взглядом Акаши* раскосым
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента –
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!
21 февраля 1994 года
*Я.Акаши - в первой половине 1990-х годов спецпредставитель Генерального секретаря ООН на Балканах.