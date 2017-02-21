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Минюст хочет поощрять заключенных просмотром кино

12:53 21.02.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство юстиции предлагает расширить меры поощрения заключенных, включив в них, в числе прочего, просмотр кинофильмов. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных актов.

Перечень стимулирующих мер поощрения предлагается дополнить просмотром «дополнительных кинофильма и видеофильма не реже двух раз в неделю в течение месяца».

В числе других мер законопроект предлагает разрешить заключенным, переведенным в облегченные условия отбывания наказания, «посещать в выходные или праздничные дни культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами исправительного учреждения в сопровождении сотрудников данной колонии».

Предполагается, что получить такое поощрение заключенный сможет не ранее, чем за полгода до окончания срока наказания, а длительность мероприятия не должна превышать восьми часов.

Также Минюст предлагает в качестве поощрения разрешать заключенным, переведенным на облегченные условия содержания, при отбытии не менее двух третей срока проживать с семьей. Предполагается, что снимать жилье для проживания с семьей заключенный будет за свой счет.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Кино, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 16:06
Гость: Какая трогательная забота о сидельцах.

Для начала обеспечьте их работой. Да так, чтобы после смены руки и ноги дрожали.
А потом, после работы пусть смотрят, кто захочет.
21.02.2017, 13:18
Гость: Жека

И попкорн впридачу
21.02.2017, 13:02
Гость: провинциалка

Пусть начинают показы фильмов-сказок, особенно русских народных, сказок Пушкина, а потом все советские фильмы. Может быть у кого-то поменяется мировоззрение...
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