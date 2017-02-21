Дипломаты и политики шокированы внезапной смертью Виталия Чуркина. Даже те, с кем он ожесточенно спорил в зале Совбеза, признаются, что «опустошены» и что он был «другом»

В понедельник в Нью-Йорке скоропостижно скончался постпред России в Совбезе ООН Виталий Чуркин. «Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», – сообщили в российском МИДе.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал причину скоропостижной смерти – сердечная недостаточность. «Напряжение тяжелое, перманентно тяжелый труд. В стрессовых ситуациях человек находился», – отметил он. New York Post тоже пишет, что Чуркин умер из-за проблем с сердцем. По данным издания, Чуркин находился в здании российского посольства, когда около 09.30 по местному времени у него возникли боли в сердце. Он был доставлен в Нью-Йоркскую пресвитерианскую больницу в бессознательном состоянии, но спасти его не удалось.

Заместитель Чуркина Петр Ильичев сказал о том, что тот оставался на своем рабочем месте до последнего момента, он всю жизнь посвятил защите интересов России, находился на самых передовых рубежах и на самых напряженных постах. «Ушел из жизни видный дипломат, прекрасный человек, учитель». «Именно таким он останется навечно в нашей памяти», – приводит слова Ильичева РИА «Новости».

Соболезнования родным и близким Чуркина, а также коллективу МИДа выразил президент Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина, узнал о его кончине с прискорбием. Сотрудники МИДа также выразили глубокие соболезнования родным и близким Чуркина. «Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека», – написала представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

«Он быстро шел вверх»

Один из предшественников Чуркина на посту ООН – бывший постпред СССР при ООН и в Совбезе ООН и бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов – признался: он глубоко шокирован – как, видимо, и большинство российских дипломатов.

«Я хорошо помню Виталия Ивановича с 1980-х годов. В те годы я работал постоянным представителем СССР в ООН, а Чуркин работал в нашем посольстве пресс-секретарем. Глубоко впечатлило меня то, насколько свободно и легко он выступал по каналам американского телевидения. До Чуркина это не было принято. Он был пионером в этой области. Он стал первым в истории пресс-секретарем советского посольства, необыкновенно востребованным в американских СМИ», – вспоминает дипломат.

«Впоследствии в Москве, когда я работал заместителем главы МИДа, на одном из заседаний коллегии министерства я говорил, что в каждом нашем посольстве надо иметь своего Чуркина. Виталий Иванович был своего рода феноменом. Он прекрасно вписался в целом в работу МИДа, быстро шел вверх», – добавил он.

Белоногов вспоминает, как впоследствии Чуркин сменил его в качестве посла в Канаде. «Затем, когда его перевели в Нью-Йорк в качестве постпреда России при ООН, я нисколько этому не удивился», – рассказал дипломат: настолько он оказался там на своем месте.

«Это очень сложная, ответственная, я бы сказал, «нервотрепистая» работа. ООН – это такое место, где постпред нашей страны находится в постоянной осаде журналистов. Я испытал это сам на себе. В течение 10 лет Виталий Иванович достойно представлял в ООН нашу страну», – пояснил он. Белоногов признается, что не мог не восхищаться личностью и профессиональными качествами Чуркина и глубоко скорбит по поводу его безвременной кончины.

«Это очень большая потеря. Чуркин был выдающимся дипломатом и замечательным человеком, который эффективно представлял Россию в ООН, – сказал бывший советский диссидент, ныне – президент Центра национальных интересов в Вашингтоне Дмитрий Саймс. – Он знал, как быть жестким и твердым, создавал впечатление дипломата, готового пуститься в полемику, но всегда разделял работу и эмоции. Имел хорошие рабочие отношения с представителями ООН, с кем вообще можно было работать. Повторюсь, это большая потеря для всех, кто его знал, российской дипломатии и ООН».

Виталий Иванович Чуркин был, безусловно, одним из самых сильных дипломатов России, заявил РЕН ТВ член Совета Федерации Алексей Пушков. «Мы гордились им, когда видели его выступления в Совбезе ООН, когда видели его не сгибающимся перед атаками наших недругов, пытавшихся создать единый фронт против РФ в ООН. Это видела вся страна. Светлая ему память, он останется навеки на первых позициях в истории отечественной дипломатии», – заявил Пушков.

Скорбит в связи с кончиной Виталия Чуркина и первый президент СССР Михаил Горбачев: «Я знал его как довольно трезвого человека, крупного дипломата, политика и настоящего россиянина», – цитирует его Newsru.com.

Даже горячий оппонент Чуркина, ссоры которой с российским коллегой происходили на глазах у прессы, Саманта Пауэр написала в своем Twitter: «Опустошена уходом из жизни российского посла в ОНН Виталия Чуркина. Мэтр дипломатии и очень заботливый человек, который сделал все что мог для преодоления разногласий между США и Россией». Другой его бывший оппонент – бывший посол США в Москве Майкл Макфол – назвал Чуркина одним из самых талантливых российских дипломатов.

О смерти постпреда было объявлено на заседании ООН. Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что шокирован, и выразил соболезнования семье дипломата и российскому правительству. В свою очередь постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт назвал Чуркина дипломатическим гигантом и замечательным человеком. «Абсолютно опустошен новостью о смерти моего друга и коллеги Виталия Чуркина. (...) Покойся с миром», – написал он в Twitter.

Ушел накануне дня рождения

21 февраля Виталию Чуркину должно было исполниться 65 лет. Он родился в 1952 году в Москве. В 13-летнем возрасте снялся в кино – в первом фильме дилогии о Ленине «Сердце матери» режиссера Марка Донского, еще раньше – в кинофильмах «Синяя тетрадь» (1963) и «Ноль три» (1964).

В 1974 году Чуркин окончил МГИМО, в том же году начал карьеру дипломата. В 1989–1990 годах был пресс-секретарем министра иностранных дел СССР, с 1990–1991 гг. – глава управления информации МИД.

В 1992 году был назначен замминистра иностранных дел России, в этой должности прослужил до 1994 года. В должности замглавы МИД Чуркин впервые в истории российской и советской дипломатии начал проводить регулярные открытые брифинги для иностранных журналистов, в ходе которых он на хорошем английском языке отвечал на вопросы западных корреспондентов.

В 1994–1998 гг. был послом России в Бельгии и постпредом России при НАТО. В 1998–2003 гг. – российским послом в Канаде. С июня 2003 по апрель 2006 года – посол по особым поручениям МИД России. Чуркин занимал должность постпреда России при ООН с 8 апреля 2008 года. В период работы в ООН он жестко отстаивал позицию России, неоднократно использовал право вето.

Кандидат исторических наук. Владел английским, монгольским и французским языками. Виталий Чуркин был женат, у него остались сын и дочь.