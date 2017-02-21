Шойгу порекомендовал Лондону воздержаться от советов «русскому медведю»

Великобритании не следует указывать России, как вести себя в Ливии. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на открытии II Всероссийского молодежного форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО, передает «Интерфакс».

Комментируя высказывание главы военного ведомства Великобритании Майкла Фэллона о том, что «русский медведь» не должен «совать лапы в Ливию», Шойгу продолжил «звериную тему».

«Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы - кошки, но не все кошки – львы», - цитирует министра агентство. Он также усомнился в том, что в «зоопарке» Запада вырос зверь, «который может указывать медведю».

В Ливии продолжается противостояние между парламентом в Тобруке на востоке страны и правительством национального согласия в Триполи. Ранее СМИ сообщили о том, что верховный главнокомандующий армии Ливии, лояльной парламенту страны, обратился к Москве с просьбой о поставках оружия, а также оказании военной помощи по аналогии с Сирией.

