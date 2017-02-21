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Шойгу порекомендовал Лондону воздержаться от советов «русскому медведю»

19:45 21.02.2017
Фото с официального сайта Министерства обороны РФ
Фото с официального сайта Министерства обороны РФ
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Великобритании не следует указывать России, как вести себя в Ливии. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на открытии II Всероссийского молодежного форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО, передает «Интерфакс».

Комментируя высказывание главы военного ведомства Великобритании Майкла Фэллона о том, что «русский медведь» не должен «совать лапы в Ливию», Шойгу продолжил «звериную тему».

«Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы - кошки, но не все кошки – львы», - цитирует министра агентство. Он также усомнился в том, что в «зоопарке» Запада вырос зверь, «который может указывать медведю».

В Ливии продолжается противостояние между парламентом в Тобруке на востоке страны и правительством национального согласия в Триполи. Ранее СМИ сообщили о том, что верховный главнокомандующий армии Ливии, лояльной парламенту страны, обратился к Москве с просьбой о поставках оружия, а также оказании военной помощи по аналогии с Сирией.
 

Темы: Россия, Великобритания, Ливия, Международные отношения, Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 23:05
иван з.

На вопрос:"Кто сильнее?" Интернет выдает:
Схватка между медведем и львом в дикой природе маловероятна, так как эти животные обитают в слишком разной местности. Если даже допустить все-таки такую встречу, то, скорее всего звери, ворча друг на друга, разойдутся в разные стороны, так как понимают, насколько силен противник. Также можно допустить, что драка может произойти из-за добычи, но это тоже почти нереально. Зачем вступать в схватку за кусок мяса, если легче и безопаснее добыть себе еду самому. У животных очень хорошо развит инстинкт самосохранения, принимать правильные решения они умеют и оценивать возможности соперника тоже могут по достоинству.
21.02.2017, 22:16
Андрей

Шойгу угрожает Лондону ? Смена власти в Кремле уже реальность ?
21.02.2017, 21:24
No name

"Сережа,ну какой я русский?!"
....
(Медведев, книга "Моя жизнь",стр.250,
Гранитиздат,2016,Рф.)
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