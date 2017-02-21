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Кремль назвал преждевременными заявления о новом сроке Путина

13:42 21.02.2017
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин считает преждевременными «электоральные заявления», в настоящее время у Кремля другая повестка дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников писал, что подготовка к президентским выборам 2018 года ведется в Кремле с расчетом на то, что Путин примет в них участие.

«Президент Путин сам неоднократно говорил, что считает преждевременным делать какие-то электоральные заявления, он никаких заявлений до сих пор не делал», — сказал он. «Пока еще есть достаточно времени до начала электоральной кампании, пока еще повестка дня другая», — добавил Песков.

Как говорил РБК федеральный чиновник, все «исходят из того, что начальник [Путин] пойдет на выборы» и все «понимают, что это будет его последний срок». «Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го (когда истечет очередной срок), он не будет», — отметил собеседник. «Я не сомневаюсь, что он [Путин] будет участвовать», — подчеркнул другой источник.

На одном из совещаний в Кремле, как рассказал его участник, первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко высказывался о том, что важно не просто избрание Путина, но и то, что будет после выборов, а именно — формирование повестки его следующего срока. Повестка, дал понять Кириенко, не менее важна, чем технологии, позволяющие получить нужный результат. «Из слов Кириенко было понятно, что речь идет о последнем сроке Путина», — резюмировал собеседник.

Кроме того, рассказал изданию источник в администрации президента и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю, на совещаниях с участием сотрудников внутриполитического блока Кремля и экспертов обсуждаются несколько параметров успешных выборов. В частности, — выборы должны пройти легитимно, а Путин должен набрать больше голосов, чем в ходе предыдущих кампаний, причем как в процентном отношении, так и в абсолютном выражении.

Темы: Россия, Выборы в органы власти в России, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 18:42
Гость: Извините,

а свинья - это кто?
21.02.2017, 18:41
Гость: Приёмник

готов. Его зовут Дима.
21.02.2017, 18:38
Гость: Считаете,

что ваш Порошенко будет цепляться за украинское корыто до тех пор, пока Украина не исчезнет с карты мира?
Все комментарии (18)
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