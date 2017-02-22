В Московской консерватории пройдет концерт памяти Виталия Чуркина

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского посвящает концерт 24 февраля в БЗК памяти Виталия Ивановича Чуркина - российского дипломата, постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН.

В программе: Россини «Маленькая торжественная месса» для солистов, хора, фортепиано и органа.

Солисты: Екатерина Мечетина (фортепиано), Константин Волостнов (орган), Алиса Гицба (сопрано), Людмила Борисова (меццо-сопрано), Павел Баранский (бас), Максим Сажин (тенор).

Камерный хор Московской консерватории. Дирижёр - художественный руководитель хора профессор Александр Соловьёв.

Концерт организован при поддержке Фонда развития творческих инициатив.

Ранее сообщалось, что Чуркина похоронят 24 февраля в Москве.