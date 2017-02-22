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В «жаркую» масленичную неделю будет работать «Горячая линия Масленицы»

08:39 22.02.2017

Уникальный сервис создан специально для тех, кто не знает, в какой последовательности добавлять ингредиенты в блинное тесто, или на какой сковороде выпекать румяные блинчики. Операторы «Горячей линии Масленицы» ответят на любые вопросы о выпекании блинов или масленичных традициях. 

Связаться с операторами можно в течение масленичной недели, с 20 по 26 февраля, с 9:00 до 21:00, позвонив по номеру горячей линии — 8 800 333 54 64 или отправив сообщение на номер 8 985 080 69 68 мобильных мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Skype.

Все семь дней праздника «блинных дел мастерицы», настоящие профессионалы с многолетним опытом, будут следить за тем, чтобы ни один блин не вышел комом. 

Темы: Россия, Праздники в России и за рубежом
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