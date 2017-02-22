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В России созданы войска информационных операций

21:06 22.02.2017
Фото Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ
Фото Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ
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В российской армии появилась новая структура – войска информационных операций. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил в ходе выступления в Госдуме, передает РИА Новости.

Он отметил, что эти войска гораздо сильнее управления, которое ранее называлось контрпропагандой. При этом глава Минобороны добавил, что пропаганда должна быть «умной, грамотной и эффективной».

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов отметил, что частью любой современной войны являются операции по подрыву военного, экономического потенциала, по разложению морального состояния армии противника, дискредитации правительства страны.

В то же время он добавил, что информационные войска необходимы и в мирное время. По его мнению, Россия должна прекратить оправдываться и начать наступать – проводить операции лжи Запада и заставить его перейти к обороне.

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Якова Кедми рассказал «Коммерсанту», что подобные войска имеются во всех «серьезных» армиях мира. Он пояснил, что аткие спецслужбы не ограничиваются только пропагандой, а действуют сразу в нескольких направлениях, в том числе предоставляя противнику неверную информацию и заставляя тем самым совершать ошибочные действия.
 

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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23.02.2017, 06:27
предтечи

Наконец-то дождались! Давно нужно было это сделать! Я рад!!!
С Днём Защитника Отечества! За нашу Победу!
23.02.2017, 06:17
Такая структура

в наше время в вооружённых силах нужна. Другое дело что военные назвали бы её как-то иначе.
23.02.2017, 03:34
Приморский

Вы мадам случаем не дочь офицера? Лучше уж вам блины печь, чем рассуждать об армии.
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