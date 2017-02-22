Российские генералы получили новые звания за операцию в Сирии

Президент России Владимир Путин присвоил новые звания нескольким генералам, причастным к оказанию военной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Та, начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, проводящий брифинги для СМИ по ситуации в САР, и глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев получили звание генерал-полковника.

Звание генерал-лейтенанта присвоено командующему Дальней авиацией Сергею Кобылашу заместителю Рудского Станиславу Гаджимагомедову, который неоднократно возглавлял делегацию Минобороны в ходе переговоров с представителями сирийской оппозиции.

Россия начала боевую операцию в Сирии 30 сентября 2015 года в соответствии с официальным запросом властей ближневосточного государства. В середине марта большая часть российского военного контингента была выведена из СПР по приказу президента РФ Владимира Путина. Однако нанесение авиаударов по позициям террористов продолжается до сих пор, в том числе с применением самолетов Дальней авиации. Кроме того, российские саперы участвуют в разминировании освобожденных от террористов территорий.

