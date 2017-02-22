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Жириновский: нет более высокого искусства, чем быть постпредом России в ООН

08:46 22.02.2017
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Виталий Чуркин — чемпион мировой дипломатии. Такие слова о постпреде России в ООН сказал Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР выразил соболезнования в связи с кончиной Чуркина.

Подробнее об этом политик рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»: «Весь негатив, все плохое, что могли сказать, говорили ему в лицо. Все это он должен был вытерпеть в нашей стране, это влияло на его мозг, сердце, душу. Это длилось почти 11 лет».

Политик отметил, что выступил с предложением ограничить срок работы на должности постоянного представителя России при ООН до пяти лет.

«Он пережил войну с Грузией, Сирию и Украину. Больше таких опасных моментов в международной жизни не будет. Нет более высокого искусства, чем быть постпредом России в ООН. Здесь Виталий Иванович показал наивысшее мастерство. Он – дипломат мирового значения. Его будут помнить и знать», – добавил Жириновский.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Виталий Чуркин был профессионалом и достойно отстаивал интересы свой страны. Он добавил, что всем дипломатом необходимо продолжать дело Чуркина – работать над повышением безопасности в мире.


 

Темы: Министерство иностранных дел РФ, Организация объединенных наций (ООН), Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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22.02.2017, 12:23
Гость: Ха-ха-ха!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России необходимо утвердить обращения к официальным лицам, аналогичные тем, что были приняты в Российской империи. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«"Товарищ президент" — не звучит, "господин президент" — не звучит. "Ваше Величество" — вот это звучит», — сказал политик журналистам.
Генералам лидер либерал-демократов предложил дать титул «Ваше Превосходительство», а губернаторам — «Ваше Сиятельство»
22.02.2017, 11:45
Гость: полухохол

Удивляет, после трагедий или успехов в России,реакция "соответствующих органов"госвласти на "помои",которые "выплескивают"в эфир или прессу либерально-фашиствующая "плесень"(с модераторами на КМ не сравнить).Вновь отличилась "профурсетка" с р/с старого "электрика", с завитой шевелюрой.Не только своим пасквилем о ушедшем ДИПЛОМАТЕ РОССИИ,НО И ПРЕЗИДЕНТЕ СТРАНЫ!Доколе это будет терпеть чиновничество("кремлевский пул") или ждут "реакции" народной?!И главное, это все творится на госсредства!
22.02.2017, 11:29
Гость: лику...

ВЫ СОВЕРШЕННО ПРАВЫ!ДЛЯ ЭТОГО НАДО ИМЕТЬ :УМ,ЗНАНИЯ,БЫТЬ ПОРЯДОЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ И ПАТРИОТОМ СВОЕЙ СТРАНЫ!КАКИМ И БЫЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИИ В СБ ООН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ ЧУРКИН!
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