Жириновский: нет более высокого искусства, чем быть постпредом России в ООН

Виталий Чуркин — чемпион мировой дипломатии. Такие слова о постпреде России в ООН сказал Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР выразил соболезнования в связи с кончиной Чуркина.

Подробнее об этом политик рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»: «Весь негатив, все плохое, что могли сказать, говорили ему в лицо. Все это он должен был вытерпеть в нашей стране, это влияло на его мозг, сердце, душу. Это длилось почти 11 лет».

Политик отметил, что выступил с предложением ограничить срок работы на должности постоянного представителя России при ООН до пяти лет.

«Он пережил войну с Грузией, Сирию и Украину. Больше таких опасных моментов в международной жизни не будет. Нет более высокого искусства, чем быть постпредом России в ООН. Здесь Виталий Иванович показал наивысшее мастерство. Он – дипломат мирового значения. Его будут помнить и знать», – добавил Жириновский.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Виталий Чуркин был профессионалом и достойно отстаивал интересы свой страны. Он добавил, что всем дипломатом необходимо продолжать дело Чуркина – работать над повышением безопасности в мире.



