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Правительство выдвинуло Анатолия Сердюкова в совет директоров ОАК

12:38 23.02.2017
Анатолий Сердюков. Фото с сайта kremlin.ru
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Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков выдвинут Правительством РФ в совет директоров госкорпорации "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), пишет Накануне.RU со ссылкой на распоряжение, опубликованное на официальном сайте кабинета министров.

Слухи о том, что Сердюков есть в списке кандидатов в совет ОАК, направленном в Правительство Министерством экономического развития, появились в январе. Тогда российские СМИ сообщали, что Сердюков вообще может стать заместителем генерального директора корпорации "Ростех", которой сейчас руководит Сергей Чемезов.

Напомним, в 2013 г. Анатолий Сердюков был назначен главой исследовательского центра машиностроения "ФНИИЦ М", а два года назад стал индустриальным директором "Ростеха", на своем посту он курирует авиационную промышленность.

Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 гг. В отставку был отправлен после начала расследования дела "Оборонсервиса". Сердюкову было предъявлено обвинение в халатности, но вскоре оно было снято.

Темы: Анатолий Сердюков, Правительство России
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Комментарии читателей
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23.02.2017, 23:37
Правительство выдвинуло

Кто задвинет?
23.02.2017, 23:33
оптимист

На должность министра рекомендовал ВВП, - но тот не справился...
Теперь рекомендовал Медведев. Может на сей раз справится...хоть по малому...
23.02.2017, 23:28
Во как

А зиц-президент кем при нём будет? Опять зиц-председателем заявлять - касса пуста?
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