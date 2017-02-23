Правительство выдвинуло Анатолия Сердюкова в совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков выдвинут Правительством РФ в совет директоров госкорпорации "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), пишет Накануне.RU со ссылкой на распоряжение, опубликованное на официальном сайте кабинета министров.

Слухи о том, что Сердюков есть в списке кандидатов в совет ОАК, направленном в Правительство Министерством экономического развития, появились в январе. Тогда российские СМИ сообщали, что Сердюков вообще может стать заместителем генерального директора корпорации "Ростех", которой сейчас руководит Сергей Чемезов.

Напомним, в 2013 г. Анатолий Сердюков был назначен главой исследовательского центра машиностроения "ФНИИЦ М", а два года назад стал индустриальным директором "Ростеха", на своем посту он курирует авиационную промышленность.

Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 гг. В отставку был отправлен после начала расследования дела "Оборонсервиса". Сердюкову было предъявлено обвинение в халатности, но вскоре оно было снято.