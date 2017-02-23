23 февраля: сохранить, отменить или усилить Мономахом?

Вокруг даты этого праздника - Дня защитника Отечества - в нашем обществе давно уже идет полемика

23 февраля наша страна празднует День защитника Отечества. Но вокруг даты этого праздника в нашем обществе давно уже идет полемика. Сегодня этому празднику почему-то придан статус «всеобщего мужского дня» (видимо, в противовес 8 марта), а в качестве «защитников Отечества» чествуют и тех, кто в армии не служил и не собирается этого делать.

Московская пролетарская стрелковая дивизия на параде на Красной площади. 1930-е годы. Фото с сайта megabook.ru

Безусловно, Россия с ее богатейшей ратной историей и воинскими традициями должна иметь в своем календаре праздник, посвященный тем, кто действительно защищал ее на протяжении многих столетий и кто сегодня стоит на страже ее рубежей. Но, заявляют оппоненты 23 февраля, неужели в славной военной истории России нет более достойного увековечивания события, нежели та взбучка, которую большевики получили от немецких частей?

Сам декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной армии был издан большевистским Советом народных комиссаров еще 15 января по старому стилю (28 января по новому стилю). Армия формировалась из добровольцев, при этом в Красной гвардии первоначально сохранялась и традиция выбора командиров личным составом. Такой армии было поначалу достаточно для борьбы с теми, кого сам Ленин называл «бандами юнкеров и буржуйчиков». Но тут о себе напомнили войска германского кайзера Вильгельма: ведь, несмотря на все наши революции, Первую мировую войну еще никто не прекращал.

18 февраля немцы перешли в наступление, а Антанта требовала от Троцкого продолжать войну против Германии вместе с союзными войсками, и даже предложила помощь для этого. Иначе капитуляция России означала бы резкое укрепление Германии за счет русского снабжения, а это оттягивало победу Антанты.

23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание СНК от 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности», а также «Воззвание Военного главнокомандующего» Н.Крыленко, которое заканчивалось словами: «Все к оружию. Все на защиту революции. Поголовная мобилизация для рытья окопов и высылка окопных отрядов поручается советам с назначением ответственных комиссаров с неограниченными полномочиями для каждого отряда». Мобилизация, однако, не принесла ожидаемых результатов, и в ночь на 24 февраля Совет народных комиссаров был вынужден принять германский ультиматум.

В результате 3 марта Советская Россия подписала Брестский мир, полностью на немецких условиях. Сам Владимир Ильич характеризовал этот мирный договор как «похабный».

В январе 1919 года, однако, председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправляет во ВЦИК предложение отпраздновать годовщину РККА 28 января (напоминаем, речь идет о дне основания РККА). Вопрос этот долго ходил по инстанциям, да и вообще в начале 1919 года большевикам было не до праздников.

И только по окончании гражданской войны победившие большевики решили наконец установить официальный праздник дня рождения своей армии. И 5 февраля 1923 года наркомвоенмор и председатель Реввоенсовета Лев Троцкий издал приказ, учреждающий праздник Дня Красной армии и флота. В приказе говорилось: «23 февраля 1918 года под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооруженной силы».

Плакат советских времен (МДФ)

Спустя 10 лет один из злейших врагов Троцкого (ставший преемником на его должностях) Клим Ворошилов в своей статье, посвященной 15-летней годовщине РККА, сделал достаточно откровенное признание: «Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с историческими датами».

Впрочем, такие простодушные трактовки событий, признанных важнейшими вехами эпохи, высшее советское руководство уже не устраивали. В дело вмешался сам товарищ Сталин. Лично редактируя «Краткий курс истории ВКП(б)», он изложил историю событий следующим образом: «В ответ на брошенный партией и Советским правительством клич «Социалистическое отечество в опасности!» рабочий класс ответил усиленным формированием частей Красной армии. Молодые отряды новой армии — армии революционного народа — героически отражали натиск вооруженного до зубов германского хищника. Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма — 23 февраля — стал днем рождения молодой Красной армии».

Сталин сам был очевидцем и участником тех событий и отлично знал, что ничего героического красные отряды тогда не совершили. Скорее наоборот: например, Дыбенко за оставление Нарвы, комендантом которой его назначили, был снят с поста наркомвоенмора и исключен из партии. Однако Сталин резонно рассуждал, что молодой Стране Советов необходима своя национальная победная мифология.

Позже, уже в годы войны, Сталин еще более усилил мажорность легенды о рождении Красной армии. В приказе Верховного главнокомандующего от 23 февраля 1942 года отмечалось: «Молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля 1918 года был объявлен днем рождения Красной армии».

Конечно, это было неправдой. Но что вы хотите? В разгар ожесточенной войны, в начале тяжелейшего 1942 года, после всех потерь и неудач, когда войне и края не видно, что еще мог сказать Верховный? Начать «жить не по лжи», раскрыть «белые пятна», призвать к «покаянию», устроить тот стриптиз с самобичеванием, который мы лицезрели на рубеже 1980-90-х?

Плакат времен Великой Отечественной войны

Кстати, после Сталина его трактовка событий вышла из официального употребления. В советских учебниках истории стали просто указывать, что 23 февраля 1918 года, после обнародования декрета «Социалистическое отечество в опасности!», вырос приток добровольцев в Красную армию. Что, кстати, не так уж и противоречит действительному развитию событий.

Снова миф о якобы разбитых под Псковом и Нарвой кайзеровских войсках возродился, как это ни парадоксально, в президентство Бориса Ельцина. В 1995 году был принят Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». Среди них был и значился и 23 февраля — как «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества». Только в 2007 году законодатели поправили текст закона, выкинув упоминание о кайзеровских войсках.

Так что же? Согласиться с публицистами (как либеральными, так и правоконсервативными), что этот день календаря — никакой не праздник, а чуть ли не день позора? Нет уж, почтенные господа! Кто бы и какими мотивами ни руководствовался, учреждая день 23 февраля, он уже сам по себе, в силу девяти десятилетий своего существования, стал частью нашей общественной жизни. Частью истории нашего Отечества!

Это - день нашей армии, которая все эти годы защищала страну, разгромила ее сильнейших врагов, обеспечила мирное небо для сегодняшних поколений. В этой армии служили наши деды, отцы, братья, друзья, мы сами. Почти все существующие воинские части Российской армии генетически происходят из армии Советской. Это - наша армия, армия нашей страны, нашего народа — со всеми нашими достоинствами и недостатками. И празднование 23 февраля стало уже заслуженной традицией — и для самой армии, и для нашего народа.

А чтобы нестыковки и выдумки не смущали, можно вспомнить другую, вполне достойную историческую привязку. Как утверждают историки, в 20-х числах февраля 1111 года по инициативе князя Владимира Мономаха начался общерусский поход почти всех княжений Руси на половецкие орды, которые к тому времени уже полвека терзали Русь. Поход этот завершился беспрецедентным разгромом половцев, из уцелевших часть вообще откочевала в Грузию и Хорезм — подальше от русских рубежей. И почти 30 лет потом половцы не смели прийти с войной на русские земли.

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