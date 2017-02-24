Виталий Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, скоропостижно скончавшийся в Нью-Йорке 20 февраля, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Погребение прошло со всеми воинскими почестями, передает ТАСС.

Ранее церемония прощания с Чуркиным состоялась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ. Там же прошло его отпевание.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, занимавший этот пост с 8 апреля 2006 года, скончался в минувший понедельник, за день до своего 65-летия. Как сообщили в российском дипведомстве, он ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин во вторник посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.