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Виталий Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

15:02 24.02.2017
Виталий Чуркин. Фото с сайта un.org
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, скоропостижно скончавшийся в Нью-Йорке 20 февраля, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Погребение прошло со всеми воинскими почестями, передает ТАСС.

Ранее церемония прощания с Чуркиным состоялась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ. Там же прошло его отпевание.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, занимавший этот пост с 8 апреля 2006 года, скончался в минувший понедельник, за день до своего 65-летия. Как сообщили в российском дипведомстве, он ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин во вторник посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.

 

Темы: Международные соглашения и дипломатия, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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24.02.2017, 19:11
Гость: Вальтер

Царствие вам Небесное, Виталий Иванович Чуркин. Ваш пример верного служения Родине запомнится надолго многим сынам и дочерям России.
24.02.2017, 18:28
Гость: Фома

Ты уходишь, где вечность без края,
Растворишься в неведомой мгле,
Значит станет на небе светлее,
И мрачнее на грешной Земле.
24.02.2017, 16:43
Гость: ***

Мир его праху.
Все комментарии (5)
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