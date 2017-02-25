Шойгу запретил использовать термин «показная воинская часть»

Термин «показная воинская часть» запрещено использовать в лексиконе российской армии. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Матч ТВ», передает «Интерфакс».

«Слово «показной» я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит — «показной полк»? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая «показная воинская часть»? — сказал Шойгу.

Министр отметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу, согласно которой практически все воинские части Вооруженных сил страны должны быть частями постоянной готовности. Он подчеркнул, что они «таковыми» у нас «становятся». Эта работа, по словам министра, направлена на то, чтобы «как можно быстрее» забыть промежуток «безвременья», когда было непонятно «где мы, какой у нас строй, в каком направлении мы движемся».

Ранее Сергей Шойгу предложил отказаться от милитаризации России, сделав начальную военную подготовку факультативной. По его мнению, необходимо сконцентрироваться на «патриотическом воспитании».