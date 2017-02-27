В Самарской области задержали завербованного ИГ россиянина

В Самарской области задержан 20-летний гражданин России, завербованный в ряды террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Он готовился к совершению теракта против полицейских, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, молодой человек получил из Сирии инструкции по изготовлению взрывного устройства и денежный перевод из Дагестана для приобретения необходимых компонентов. При обыске в доме у задержанного было обнаружено взрывчатое вещество, мощность которого составляла 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы.

По словам подозреваемого, он планировал подорвать автомобиль с сотрудниками полиции, чтобы завладеть их оружием. Для большего резонанса, теракт намечался на праздничную дату.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По сведениям агентства, молодой человек был взят полицией на заметку после обнаружения взрывчатки в нелегальном молельном доме, который он посещал. Кроме того, ранее его штрафовали за публикацию в интернете экстремистских материалов.

