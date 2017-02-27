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Хабаровский нефтезавод сообщил ФСБ о попытке поджога с помощью дельтаплана

12:51 27.02.2017
Фото с сайта ascon.ru
Фото с сайта ascon.ru
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Хабаровский нефтеперерабатывающий завод обратился в ФСБ после того, как с пролетающего дельтаплана на предприятие сбросили два парашюта с горящими предметами. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам гендиректора НПЗ Сергея Скуридина, 23 февраля около 19:40 по местному времени над заводом пролетел дельтаплан, с которого сбросили горящие предметы. Один из них попал на технологическую установку завода, но пламя было потушено.

В ФСБ передана видеозапись происшествия, заметил Скуридин. В правоохранительных органах ситуацию никак не прокомментировали.

При этом издание DVHab.ru со ссылкой на неназванный источник в ФСБ сообщило, что распространяемая информация о возможном теракте не подтвердилась. Собеседник издания заявил, что на территорию завода залетели китайские фонарики, которые запускали дети в честь Дня защитника Отечества.

Темы: Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 17:51
Гость: Этот

Надеюсь визитку Яроша нашли.
27.02.2017, 16:21
Гость: Остолопу

Однозначно! Этой братвы чичас запустили несколько лимонов не говоря о лимонах из Азии и Закавказья
27.02.2017, 14:52
Гость: ФСБ

Это мы учения проводили, сбрасывая горящие мешки с сахаром, ничего особенного.
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