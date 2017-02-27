Отстаньте, психи, от России: вглядитесь в собственный дурдом!

Отстаньте от России, она умрёт сама: вот новый лейтмотив западной прессы

Отстаньте от России, она умрёт сама: вот новый лейтмотив западной прессы, проявившийся в последние дни. Пока одни аналитики призывают покончить с истерией и «маккартизмом» по отношению к России, другие указывают на четыре фактора, которые уже в 2017 году приведут Москву к экономической и политической катастрофе.

По мнению Катрины ванден Хювел, «маккартистские» страсти вокруг России для США «контрпродуктивны». Об этом журналистка пишет в «Вашингтон Пост» .

Она уверена, что Белому дому не нужно «повторное воспроизведение истерии холодной войны». Такого рода политическое поведение смахивает на нечто нездоровое, поскольку от дебатов кое-кто переходит к клевете, а любые усилия по изучению возможных соглашений с Россией, направленных во благо национальных интересов США, оказываются «подорванными».

Недавнее увольнение Майкла Флинна, бывшего советника по национальной безопасности США, стало настоящим скандалом. В The New York Times даже сравнили «запутанную ситуацию Флинна» с «Уотергейтом». В газете пишут о «шоке и неверии». Мол, люди Трампа «на самом высоком уровне» чуть ли не работают против США, пытаясь «воспрепятствовать американской внешней политике».

А на фоне этого ЦРУ и ФБР (а следом и другие разведывательные агентства) продолжают уверять общественность, что российские чиновники, связанные с разведкой, провели тайную операцию по взлому и публикации писем Национального комитета Демократической партии и Хиллари Клинтон. Однако доказательств как не было, так и нет.

Россия, стоящая против этой истерии, ведёт себя разумно: Путин, отмечается в статье, не отвечает Америке по-ветхозаветному, то есть зуб за зуб. Если в конце своего правления мистер Обама изгнал российских дипломатов из США, то Кремль не ответил соответствующими мерами.

Журналистка напоминает, что панику в США посеяли надежды Трампа на сотрудничество с Россией. Именно из-за этого многие в США заволновались по поводу «национальной безопасности». Тут всё просто: раздувание «российской угрозы» помогает военным дельцам оправдать раздутые оборонные бюджеты и успокоить «всё более беспокойных союзников».

По словам Роберта Хантера, бывшего посла США в НАТО, в последнее время звучат обвинения по поводу российского вмешательства в американскую избирательную кампанию, и они могут стать «инструментом» для введения политики ограничений (если не запрета) для президента Трампа. Имеется в виду блокирование его попыток изменить «нисходящий» курс США и всего Запада в отношениях с Россией.

К сожалению, здравый смысл здесь полностью утрачен. Нацелившись на фигуру Трампа, многие либералы включились в разжигание неомаккартистских страстей. Их деятельность, констатирует Катрина ванден Хювел, направлена на дискредитацию тех, кто стремится к деэскалации напряжённости между США и Россией. Их точка зрения ясна: изгнать из Белого дома всех тех, кто выражает хоть какое-то сомнение в отношении ястребиной линии. Любой подозреваемый в «сговоре» или любой, кого сочтут «апологетом Путина», должен быть уволен. Истина никого не интересует.

Но ведь на самом деле «улучшение отношений с Россией отвечает нашим национальным интересам», пишет далее публицистка. Здесь и сотрудничество в области ядерных вооружений, и контроль над вооружениями, и борьба с терроризмом, и другие вопросы. Это имеет «жизненно важное значение» для безопасности США. Кроме того, Россия, этот ведущий производитель нефти, должна быть частью глобальных усилий по решению проблемы изменения климата. Но пока вместо сотрудничества — сплошные провокации: то русский корабль-шпион у американского побережья, то провокационные учения НАТО на границе с Россией. А ведь есть ещё Сирия. И ситуация «может легко выйти из-под контроля», убеждена журналистка.

Пока одни аналитики намекают, что Вашингтону пора прекратить сходить с ума и покончить с истерией по отношению к России, другие указывают на четыре фактора, которые уже в 2017 году приведут Москву к окончательной экономической и политической дестабилизации. Вероятно, такая точка зрения предполагает новую стратегию: хватит психовать по поводу русских, они и без того скоро вымрут.

Четыре фактора, которые уже сегодня разрушают Россию, обнаружены экспертами «Geopolitical Futures». Вкратце о них рассказал широкой аудитории обозреватель журнала «Форбс» Дж. Молдин.

Эксперты утверждают, что 2017 станет «точкой перелома в долгосрочной дестабилизации России». Уже сейчас имеются явные признаки такого перелома.

Вот четыре области хронической российской «неустойчивости»: территориальная задолженность по заработной плате, давление на банковскую систему, низкий уровень социально-экономических волнений и правительственные «чистки».

«Задолженность по заработной плате» автор считает «причудливым термином», характерным для России. Это такая ситуация, когда люди работают, но им не платят, объясняет он американским читателям. В декабре 2016 года, по данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате составила 2,7 млрд рублей (примерно 46,4 млн долларах США). Две области, где такое положение дел представляет огромную проблему: Приморский край (город Владивосток является крупнейшим портом России на Тихом океане) имеет худший случай с задолженностью по заработной плате: на его долю приходится 21,2% от общего объёма таких долгов в стране. Вторая область — Сибирь. И это не просто территории, где русские рабочие не получают своих зарплат, эта ситуация «указывает на более серьёзную проблему».

Автор пишет, что экономика России «сильно регионализирована». Больше пятой части национального богатства России относится к Москве и прилегающим районам.

Портовые же и внутренние области (Сибирь) возражают против аккумулирования богатства в руках Москвы: для портов торговля является тем же, чем кислород для дыхания, а в Сибири добывается нефть — основная статья экспорта России. И на нефть сейчас в мире относительно низкие цены. Поэтому внутренние регионы недовольны ситуацией, когда центр выделяет им всё меньше денег.

У Москвы все варианты — проигрышные: либо оказывать давление на регионы, либо порезать военный бюджет.

Второй фактор. Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на российскую банковскую систему. Российские вкладчики всё чаще претендуют на страховые выплаты. Некоторые регионы уже «страдают от банковских кризисов». В Татарстане, к примеру, ведущий в регионе банк в декабре 2016 г. приостановил деятельность. Это лишило и индивидуальных вкладчиков, и предприятия доступа к денежным средствам. Работники не получили зарплат, выросло число банкротств.

Более чем у ста банков были отозваны лицензии. Российские банки могут находиться под сильным давлением, предполагают аналитики. Также Москва может заниматься «чисткой» банковской системы (закрытием банков, участвующих в незаконной или безответственной деятельности).

Насчёт второго эксперты сомневаются.

Фактор номер три. Экономические трудности могут привести к социальным волнениям, полагают авторы исследования. В русских провинциях уже наблюдались «небольшие протесты». «Небольшие инциденты» произошли и в крупных городах (Москве и Санкт-Петербурге). Правда, ни один из этих протестов не выявил «широкой национальной организации». Кроме того, протесты были относительно мелкими (число участников часто не превышало нескольких сотен человек). Они важны, но переоценивать их смысла нет.

С другой стороны, наивно игнорировать сам факт недовольства. Есть явные признаки низового недовольства, которое «прорывается на поверхность». Люди разочарованы уменьшением заработной платы, невыплатами, сокращением Кремлём социальных услуг. События эти пока маленькие, но они сулят в будущем «проблему для российского правительства».

Наконец, четвёртый фактор — путинские «чистки». Российские СМИ описывают эти шаги как «политические перестановки», но это эвфемизм. Кремль всего лишь «избавляется от потенциальных конкурентов и ставит на посты лоялистов». Пример: в феврале два губернатора, Пермского края и Бурятии, были вынуждены уйти в отставку. В отличие от задолженности по заработной плате, такие «чистки» не ограничиваются какой-либо одной географической областью.

Чистки не ограничиваются и губернаторами.

Путин вывел из власти также генералов МВД, а также из МЧС. Эти министерства «отвечают за силы, которые используются для контроля внутреннего общественного порядка и подавления протестов», отмечает автор статьи. В общей сложности было уволено 16 генералов.

Нет, речь не о полном крахе России. Однако эксперты выделили все основные слабости России и объяснили, почему Путин, который всего несколько месяцев «форсил на мировой арене», вдруг притих, отмечает Молдин.

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Свой «SWOT-анализ» можем и мы предложить братской Америке.

Политическая система в США нестабильна и шатается: с приходом в Белый дом мистера Трампа американское общество и истеблишмент раскололись надвое. Сегодня поговаривают даже о плане законного «свержения» Трампа.

Американцы настолько запутались в своей выборной системе, что многие верят: Трампа выбрали хакеры из ГРУ.

Государственный долг США при президентах Обаме и Буше-младшем достиг астрономических величин. Скоро кто-то дождётся невыплаты зарплат в самом Белом доме…

Протесты в США, собирающие «несколько сотен человек», вообще никого не удивляют. Куда сложнее приходится властям с протестами, подобными тому, что случились на расовой почве в Балтиморе. Тут даже Национальная гвардия требуется.

Что касается чисток, то мистер Флинн вылетел из Белого дома совсем недавно. И, судя по активному противлению конгрессменов мистеру Трампу, это лишь начало «чистки». Последней полетит голова самого Трампа.

Добро пожаловать в нестабильный мир, господа либералы!

Автор: Олег Чувакин