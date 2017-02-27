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Орешкин анонсировал улучшение прогноза роста ВВП в 3 раза в 2017 году

15:47 27.02.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минэкономразвития готовит обновленную редакцию прогноза развития экономики страны на 2017 год, которая предполагает ускорение роста валового внутреннего продукта (ВВП) до 2%, сообщает «РИА Новости».

«Наш обновленный прогноз будет готов в конце марта, текущие ожидания, которые у нас есть, это рост около 2%. То есть мы ожидаем очень хорошую динамику по экономике, мы видим, как активность повышается», — заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Действующий прогноз МЭР включает в себя базовый сценарий, согласно которому объем ВВП в 2017 году при сохранении среднегодовой цены на нефть в районе $40 за баррель вырастет на 0,6%.

В январе 2017 года Орешкин заявлял, что при условии сохранения нынешних цен на нефть и отсутствии новых внешних шоков темпы роста экономики России уже в 2017 году могут выйти на уровень 2%. Позднее, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, глава Минэкономразвития также сказал, что в его ведомстве ожидают увеличения ВВП примерно на 2%.

«В 2016 году рост был сосредоточен только в ряде отраслей, в таких как сельское хозяйство, химическая промышленность и ряд других отраслей. В 2017 году мы ожидаем, что рост будет более широкий, затронет в том числе и потребительский сектор, ожидаем восстановления денежных доходов населения, будет складываться положительная тенденция», — заявил тогда Орешкин, назвав ситуацию в экономике «довольно позитивной».

В понедельник, 27 февраля, прибывший на инвестфорум в Сочи глава МЭР вновь отметил позитивный характер первых данных о состоянии экономики в начале 2017 года, который свидетельствует об окончании кризиса и снижении уровня неопределенности.

«Все это указывает на то, что экономика уже вышла на траекторию роста и мы увидим хорошие показатели по году», — сказал Орешкин, отметив, что улучшение ситуации позволит экономике «дышать более спокойно, больше инвестировать и больше расти».

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что правительство страны готовит меры по ускорению роста ВВП страны, чтобы в будущем перейти от двух​процентных темпов роста к более «приемлемым цифрам».

«Мы считаем, что 2% для России — рост достаточно низкий», — сказал в январе 2017 года Шувалов.

По прогнозу экспертов МВФ, в 2017 году ВВП России вырастет на 1,1%, а в 2018 году — на 1,2%.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 22:28
Евгений В

В РФ эта болезнь "ЗАЯВЛЯТЬ" (это для головы), а кто пониже - "анонсировать" (как афиша в цирке) перешла давно в разряд не излечимых.
27.02.2017, 22:26
кенто

Оцените выражение "улучшение прогноза" с математической точки зрения. Вы поняли, что оно хотело сказать ?
27.02.2017, 22:10
Клоуны

Орешкин заявил, шувалов сказал.
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