СК предложил удвоить срок предварительного следствия по экономическим делам

Следственный комитет предложил увеличить срок предварительного следствия по тяжким и особо тяжким, а также экономическим преступлениям. Свои предложения СК внес на обсуждение рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства при президенте, «Ведомости» ознакомились с текстом документа.

По мнению представителей СК, два месяца следствия — недостаточный срок для преступлений в сфере предпринимательства, так как приходится исследовать большое количество документов. Срок предложено увеличить до четырех месяцев с возможностью продления на шесть месяцев.

По другим категориям дел в СК предлагают уточнить возможные сроки продления — не на два, а на три месяца.

Представители «Опоры России» и «Деловой России» раскритиковали предложения СК, отметив, что у следствия уже есть достаточно возможностей для продления сроков расследования. Сами дела при этом тянутся годами, в том числе из-за неограниченных сроков проведения экспертиз.

За первую половину 2016 года в России по экономическим составам преступления было возбуждено почти 145 тысяч уголовных дел. Это на 18 процентов превосходит показатель аналогичного периода 2015 года.