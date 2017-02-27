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СК предложил удвоить срок предварительного следствия по экономическим делам

11:04 27.02.2017
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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Следственный комитет предложил увеличить срок предварительного следствия по тяжким и особо тяжким, а также экономическим преступлениям. Свои предложения СК внес на обсуждение рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства при президенте, «Ведомости» ознакомились с текстом документа.

По мнению представителей СК, два месяца следствия — недостаточный срок для преступлений в сфере предпринимательства, так как приходится исследовать большое количество документов. Срок предложено увеличить до четырех месяцев с возможностью продления на шесть месяцев.

По другим категориям дел в СК предлагают уточнить возможные сроки продления — не на два, а на три месяца.

Представители «Опоры России» и «Деловой России» раскритиковали предложения СК, отметив, что у следствия уже есть достаточно возможностей для продления сроков расследования. Сами дела при этом тянутся годами, в том числе из-за неограниченных сроков проведения экспертиз.

За первую половину 2016 года в России по экономическим составам преступления было возбуждено почти 145 тысяч уголовных дел. Это на 18 процентов превосходит показатель аналогичного периода 2015 года.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 17:31
мик

правильно предложено.
27.02.2017, 14:46
Правильно!

Пока воры сидят "под домашним арестом", срок им зачисляют, а там глядишь, как с Сердюковым, и вовсе эффективные менеджеры, можно и пересесть в другое руководящее кресло.
27.02.2017, 14:33
P.S.

Сердюкова с Васильевой сколько времмени расследовали?
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