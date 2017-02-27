Главе «Почты России» Страшнову грозит еще одно уголовное дело

Генпрокуратура РФ направила в в Следственный комитет России (СКР) материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении нового уголовного дела против главы «Почты России» Дмитрия Страшнова.

Поводом для возбуждения еще одного уголовного дела стала проверка московской прокуратуры. Они изучали материалы «обоснованности начисления и выплаты премиальных вознаграждений» заместителям Страшнова на общую сумму 270 млн рублей.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в 2014-2015 годах финансирование ФГУП «Почта России» из федерального бюджета составило 6 млрд 462 млн рублей. Также имелись кредиты и займы, которые шли на обеспечение обязательств перед третьими лицами.

Однако в своем докладе и отчете о финансово-хозяйственной деятельности в Минкомсвязь Страшнов указал, что в 2014 и 2015 годах «Почта России» имела чистую прибыль 1,253 млрд и 1,578 млрд руб. соответственно.

Вместе с тем, "Коммерсант" ссылается на заключению федерального казначейства, согласно которому «в 2014 году убытки «Почты России» от падения продаж превысили 4 млрд рублей». В 2015 году выручка предприятия выросла на 6%, но такой «успех» по большей части связан с ростом тарифов компании на 11,4% в том же году.

На фоне таких показателей Страшнов выписал десяти заместителям премии за 2014 год – на 89,5 млн рублей, и за 2015 год – еще на 179,7 млн. Такое решение противоречит положению о премировании сотрудников, утвержденному ранее самим же Страшновым. «Вознаграждение по итогам работы за полгода или год сотрудникам аппарата управления ФГУПа выплачивается при выполнении средневзвешенного процента целей предприятия (80%)».

В ноябре 2016 года прокуратура уже направляла в СК материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Страшнова за незаконное получение им премии в размере 95 млн рублей. Доследственная проверка по этому делу еще не завершена.