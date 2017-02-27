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Нападения на инкассаторов могут приравнять к особо тяжким преступлениям

15:28 27.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Нападения на инкассаторов могут приравнять к особо тяжким преступлениям. Такое предложение в Верховный суд направил сенатор Вадим Тюльпанов. Об этом политик рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«В последнее время частота преступлений по отношению к инкассаторам увеличилась», — сообщил сенатор.

По мнению политика, людей, которые занимаются сбором и перевозкой денег, необходимо наделить особым правовым статусом.

«Инкассаторы — лакомый кусок для преступников. Они везут большие деньги, не всегда хорошо вооружены. В связи с этим я предлагаю выделить это в отдельную статью и сделать ее особо тяжкой», — добавил Тюльпанов.

Сенатор предложил наказывать преступников лишением свободы на срок свыше 10 лет.

Темы: Россия, Криминал, Верховный Суд РФ
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 21:15
полухохол

Могут,но не приравняют,так же как с "автобаранами" и "автошмарами",регулярно убивающими и калечащими москвичей и не только.Слишком мало "ударов в спину"еще........
27.02.2017, 20:23
банкиры все на Родине, их защищает закон

США.
27.02.2017, 19:26
Ха

Согласен. По отношению к банкиру. Читаем Экономическую Азбуку.
Все комментарии (9)
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