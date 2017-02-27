Нападения на инкассаторов могут приравнять к особо тяжким преступлениям. Такое предложение в Верховный суд направил сенатор Вадим Тюльпанов. Об этом политик рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«В последнее время частота преступлений по отношению к инкассаторам увеличилась», — сообщил сенатор.

По мнению политика, людей, которые занимаются сбором и перевозкой денег, необходимо наделить особым правовым статусом.

«Инкассаторы — лакомый кусок для преступников. Они везут большие деньги, не всегда хорошо вооружены. В связи с этим я предлагаю выделить это в отдельную статью и сделать ее особо тяжкой», — добавил Тюльпанов.

Сенатор предложил наказывать преступников лишением свободы на срок свыше 10 лет.