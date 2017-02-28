]]> ]]>
Главная В России Новости

Голодец выступила против «прямоугольных классов» в российских школах

10:41 28.02.2017
Фото с сайта uznayvse.ru
Фото с сайта uznayvse.ru
Материалы по теме:

Вице-премьер Ольга Голодец считает, что классы в российских школах сконструированы неправильно — «дети должны сидеть по-другому». Об этом она сказала в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, передает «Интерфакс».

«Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве», — сказала она.

По ее словам, для того чтобы формировать проектный подход и групповую работу, чтобы «выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе».

«Кажется, что это такая формальность… Но это задает совершенно иное содержание самого образовательного процесса, учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его индивидуальность, развивать его талант и это абсолютно новое направление в системе образования», — сказала Голодец.

Как отметила вице-премьер, сегодня у России огромные предпосылки для позитивных изменений в сфере школьного образования. "Во-первых, то, что по многим международным результатам мы отмечаемся как лидеры в образовании, это, безусловно. Меня очень порадовал один из последних рейтингов — это независимый рейтинг американских компаний, который нас поставил по школьному образованию на третье место… У нас очень много педагогов, которые ищут, которые понимают, которые являются носителями вот этого нового образования", — пояснила Голодец.

Темы: Россия, Российские школьники, Школьное образование в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.02.2017, 22:59
Гость: Степан

Сидела бы дома и борщ варила.Кухарку в вице-премьеры взяли - классика по Ленину.
Да,в принципе,весь кабмин во главе с премьером такого уровня.Результаты налицо.
А чтобы денег раздобыть,затевают окончательную грабительскую приватизацию стратегических предприятий.А потом что?
28.02.2017, 20:56
Гость: A D

В этом правительстве адекватные есть?
28.02.2017, 19:35
Гость: Контрразведчик

О.Голодец, а почему вам не нравятся прямоугольные классы?)))
Все комментарии (118)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.