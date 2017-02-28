Голодец выступила против «прямоугольных классов» в российских школах

Вице-премьер Ольга Голодец считает, что классы в российских школах сконструированы неправильно — «дети должны сидеть по-другому». Об этом она сказала в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, передает «Интерфакс».

«Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве», — сказала она.

По ее словам, для того чтобы формировать проектный подход и групповую работу, чтобы «выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе».

«Кажется, что это такая формальность… Но это задает совершенно иное содержание самого образовательного процесса, учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его индивидуальность, развивать его талант и это абсолютно новое направление в системе образования», — сказала Голодец.

Как отметила вице-премьер, сегодня у России огромные предпосылки для позитивных изменений в сфере школьного образования. "Во-первых, то, что по многим международным результатам мы отмечаемся как лидеры в образовании, это, безусловно. Меня очень порадовал один из последних рейтингов — это независимый рейтинг американских компаний, который нас поставил по школьному образованию на третье место… У нас очень много педагогов, которые ищут, которые понимают, которые являются носителями вот этого нового образования", — пояснила Голодец.