]]> ]]>
Главная В России Новости

Глава ВC поддержал отмену статьи о повторных нарушениях на митингах

11:46 28.02.2017
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи 212.1 Уголовного кодекса, которая предполагает наказание за неоднократные нарушения на митингах. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он подчеркнул, что это его личная точка зрения, а не позиция суда, «так как мы пока этот вопрос не обсуждали».

Ранее за отмену статьи выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москвалькова. В Кремле отметили, что такое предложение «заслуживает внимания». При этом Минюст и Госдума заявили, что ожидают решения правительства по этому вопросу.

Вопрос об отмене статьи 212.1 УК в начале 2017 года был рассмотрен Конституционным судом. Он решил, что статья не противоречит Конституции, но требует корректировки.

КС также потребовал пересмотреть приговор Ильдара Дадина — единственного осужденного по этой статье. После этого приговор Дадина решением Верховного суда был отменен, а сам активист вышел на свободу 26 февраля.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Верховный Суд РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.02.2017, 20:17
Гость: поддержал отмену статьи

А зря.
Надоели эти провокаторы- возмутители спокойствия, неуравновешенные и/или нетрадиционной ориентации.
28.02.2017, 15:41
Гость: Основные статьи

задержанных - это неподчинение полиции, хватай любого, если не подчиняется- преступник. О чём эта статья? Об единственном человеке которого задержали за все 25 лет в РФ на митинге?
28.02.2017, 15:08
Гость: мик

манифестации\митинги один из инструментов цветных революций помимо прочего. Так, что статью надо оставлять.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.