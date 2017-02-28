Глава ВC поддержал отмену статьи о повторных нарушениях на митингах

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи 212.1 Уголовного кодекса, которая предполагает наказание за неоднократные нарушения на митингах. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он подчеркнул, что это его личная точка зрения, а не позиция суда, «так как мы пока этот вопрос не обсуждали».

Ранее за отмену статьи выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москвалькова. В Кремле отметили, что такое предложение «заслуживает внимания». При этом Минюст и Госдума заявили, что ожидают решения правительства по этому вопросу.

Вопрос об отмене статьи 212.1 УК в начале 2017 года был рассмотрен Конституционным судом. Он решил, что статья не противоречит Конституции, но требует корректировки.

КС также потребовал пересмотреть приговор Ильдара Дадина — единственного осужденного по этой статье. После этого приговор Дадина решением Верховного суда был отменен, а сам активист вышел на свободу 26 февраля.