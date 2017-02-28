Путин назвал условия закрытия российской военной базы в Киргизии

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие покинут территорию Киргизии, как только их об этом попросят власти.

Такое заявление было сделано в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщает «Российская газета».

«Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои Вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем», - заявил Верховный главнокомандующий.

Путин отметил, что у России нет прямой необходимости в базе Кант, а ее существование призвано обеспечить безопасность в самой Киргизии. При этом дальнейшая судьба авиационной базы не обсуждалась.