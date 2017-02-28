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Путин назвал условия закрытия российской военной базы в Киргизии

15:52 28.02.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие покинут территорию Киргизии, как только их об этом попросят власти.

Такое заявление было сделано в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщает «Российская газета».

«Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои Вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем», - заявил Верховный главнокомандующий.

Путин отметил, что у России нет прямой необходимости в базе Кант, а ее существование призвано обеспечить безопасность в самой Киргизии. При этом дальнейшая судьба авиационной базы не обсуждалась.

Темы: Киргизия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 21:40
Гость: кот Матроскин

Все бабло России находится в Москве. Разные разные гастеры и инородцы хорошо об этом знают, и стремятся его забрать. Вам надо построить стену вдоль МКАД чтобы бабло из Москвы никуда не утекало. Так вы будете жить долго и счастливо еще тысячу лет.
28.02.2017, 21:36
Гость: Не кажется ли Вам, Трезвый

что если Талибан захватит Казахстан, и устроит в Алма- Ате резню, то северная часть Казахстана, где преимущественно, среди множества других племён, живёт потомство русских казак(х)ов, как и Крым,без крови возвратится в Россию? И почему это, у РФ сейчас другая доктрина?
28.02.2017, 20:45
Гость: Если следовать его логике

киргизское правительство должны платить РФ за охрану своих членов, но почему-то всё наоборот. Если следовать дальше, русским, кроме спецслужб и провокаторов там вообще делать нечего( много ли в Мексике пиндосов?). Забота об опасности радикальных афганских движений должна лечь на плечи Казахстана... иначе- зачем он нужен? Если не справятся со своей задачей и пойдут под нож , тогда и надо думать что дальше делать... а дальше Северный Казахстан возвратится в Россию. Не так ли ?
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