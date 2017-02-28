Ивана Охлобыстина пугают 282-й статьей Уголовного Кодекса

Не пора ли отменить статью УК РФ о возбуждении ненависти, вражды, а также унижении человеческого достоинства?

«Новые Известия» цитируют блогера Алексея Наседкина, который, рассуждая о деятельности Ивана Охлобыстина, написал следующее: «Я не сторонник запретов и карательных мер, но уже начинаю удивляться, куда смотрят всевидящие правоохранители и почему они до сих пор не привлекли подобных граждан по 282 статье. Ведь это беда, друзья мои. Это просто опасно для общества».

А сама статья в «Новых Известиях» завершается сакраментальной фразой: «Грех не прислушаться к Алексею...»

Понятно, что упоминание Охлобыстина в данном контексте вновь привлекло внимание общественности к теме 282-й статьи («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), которая давно обрела печальную известность как весьма спорная. Аналитики неоднократно говорили о том, что, хотя идея борьбы с экстремизмом очевидно здравая, но размытость юридических формулировок потенциально создает инструмент давления на инакомыслящих.

В Государственной Думе есть Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, который, в частности, занимается и темой, связанной с угрозами безопасности нашей страны, в том числе в аспекте деятельности СМИ. Поэтому мы обратились к заместителю главы этого комитета Александру Ющенко с рядом вопросов по соответствующей теме.

- В нашей многонациональной стране живет более 140 народов и народностей; русские – государствообразующий народ. Любая спекуляция в ту или иную сторону становится миной замедленного действия. Ни против русских, ни против других народов нельзя допускать таких спекуляций, но иногда интерпретация 282-й статьи делается судами для своих, определенных целей.

Следственные органы работают в тесном взаимодействии с судами. Я наберу тысячи примеров, когда суды принимают предложения следственных органов и лишь в единичных случаях действуют иначе. Судебная система сейчас такова, что зачастую сложно добиться правосудия. Иными словами, система назначения судей нуждается в модернизации.

Если же говорить конкретно о 282-й статье, то, действительно, за элементарное высказывание в соцсетях можно понести наказание, которое не имело последствий, прописанных в законе. А есть и обратные случаи.

На мой взгляд, сравнительно недавно на пустом месте раздули в СМИ конфликт между Кадыровым и Емельяненко. В результате обычная перебранка вышла на федеральный уровень известности, и едва не дошло дело до межнационального конфликта. Я считаю, что это абсолютно рукотворная тема, а мы стояли на грани поножовщины! Уже пришлось первым лицам страны вмешиваться, чтобы конфликт погасить. Вот вам конкретный пример, на мой взгляд, совершенно безответственных действий представителей СМИ, которые остались как бы в стороне.

Возникает вопрос: под 282-ю статью такое поведение подходит или нет? Момент же очень тонкий, и, наверное, проблему невозможно урегулировать только уголовной статьей. Мы неоднократно выступали за создание авторитетного общественного совета по информационной политике. Это ни в коем случае не цензура, но надеюсь, что такой совет сыграл бы свою роль в морально-этическом плане.

Надо ли отменить 282-ю статью? Следует ли позволить говорить всем всё, что в голову взбредет? Нет. Межнациональные конфликты – это самое страшное, они оставляют долговременные и кровавые последствия, поэтому нельзя впадать и в другую крайность, разрешая безбрежную свободу слова.

Интервью подготовил Дионис Каптарь