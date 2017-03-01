]]> ]]>
Главная В России

На Масленицу российских солдат угощали блинами

12:03 1.03.2017

В последний день Масленицы, 26 февраля, в большинстве воинских частей страны работники столовых радовали солдат и офицеров румяными блинами

Подавали символ наступающей весны вместе со сгущенным молоком. Блинчики стали приятным дополнением к основному ежедневному рациону солдат.

Стоит сказать, что с переходом на аутсорсинг в армии кардинально изменился подход к приготовлению и подаче блюд. Появление опций «шведский стол» и «салат-бар» сделало меню солдат более разнообразным и полезным, а также дало право выбора – принцип «ешь, что дают» стал неактуальным.

Немаловажно, что в военных столовых сейчас работают только профессиональные повара. Это кардинально изменило подход к приготовлению и подаче блюд. Работники кухонь не ограничились просто выпеканием блинов.

Они украсили столовые шарами, самоварами с баранками и красочными плакатами. А в Ростове-на-Дону в солдатской столовой сделали самое настоящее чучело Масленицы, которое, правда, в итоге сжигать не стали – техника безопасности.

Работники столовых поделились трудоемким рецептом выпекания блинов, из которого следует, что в теплой воде нужно развести дрожжи, сахар и соль, а затем, добавив масло, яйца и муку, замешать тесто. Далее полученную массу посыпают мукой, чтобы образовалась корочка, и оставляют бродить на час-полтора. За это время тесто необходимо дважды обмять. В конце блины жарят на масле с двух сторон.

Кстати, перед 26 февраля для поваров были проведены занятия по выпеканию блинчиков. Результаты оценивали технологи. Праздник праздником, а на столы военнослужащим должны попадать блюда, отвечающие всем нормам приготовления.

Автор: Алиса Пирогова

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Праздники в России и за рубежом
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2017, 20:04
Гость: мик

слово блинчики я услышал у буржуев в филмах а нас всегда были блины!!!!!!!!!!!!
Как говорил Демин: нет у нас санкт петебурга есть Ленинград!!!!! И чхать на дату!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
01.03.2017, 19:09
Гость: Что такое ?

Масленница - это сырная седмица, подготовка к Великому посту, когда вкушать скоромное нельзя! Вначале этого следует мясопустная суббота (не едим мясного) и воскресная "закалка". А потом - блины! Хорошо все это время думать о Боге, а не о яствах, а тем более - угождении предкам, испрашивать прощение грехов, помня, что 16 апреля - Пасха, Христос воскресе - вот ради чего всё!
01.03.2017, 17:28
Гость: РАСсеянин

Масленичные традиции основываются на обрядах и верованиях древних славян, связанных с проводами зимы и встречей весны ,периодом весеннего равноденствия,началом нового годового цикла, обрядами плодородия (особенно в связи с началом полевых работ) и культом предков. Смысл масличных обрядовых священнодействий и иных ритуалов был направлен, прежде всего, на обеспечение плодородия, причем как людей, так и скота и земли в целом, восстановление жизненных сил после периода зимнего умирания.Это касается и многочисленных ритуалов, связанных с поминовением усопших предков, что носило сакральный смысл в рамках ритуалов плодородия – совершение тризн, ритуальных боев, поминальных трапез с центральным поминальным кушаньем – блинами. Первый блин всегда отдавался предкам (первый блин «комам»). На Руси комами, предположительно, называли медведей (тотемных предков славян). Есть версия, что блины, олицетворяли солнце, которое с нетерпением ждали после зимы.
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.