На Масленицу российских солдат угощали блинами

В последний день Масленицы, 26 февраля, в большинстве воинских частей страны работники столовых радовали солдат и офицеров румяными блинами

Подавали символ наступающей весны вместе со сгущенным молоком. Блинчики стали приятным дополнением к основному ежедневному рациону солдат.

Стоит сказать, что с переходом на аутсорсинг в армии кардинально изменился подход к приготовлению и подаче блюд. Появление опций «шведский стол» и «салат-бар» сделало меню солдат более разнообразным и полезным, а также дало право выбора – принцип «ешь, что дают» стал неактуальным.

Немаловажно, что в военных столовых сейчас работают только профессиональные повара. Это кардинально изменило подход к приготовлению и подаче блюд. Работники кухонь не ограничились просто выпеканием блинов.

Они украсили столовые шарами, самоварами с баранками и красочными плакатами. А в Ростове-на-Дону в солдатской столовой сделали самое настоящее чучело Масленицы, которое, правда, в итоге сжигать не стали – техника безопасности.

Работники столовых поделились трудоемким рецептом выпекания блинов, из которого следует, что в теплой воде нужно развести дрожжи, сахар и соль, а затем, добавив масло, яйца и муку, замешать тесто. Далее полученную массу посыпают мукой, чтобы образовалась корочка, и оставляют бродить на час-полтора. За это время тесто необходимо дважды обмять. В конце блины жарят на масле с двух сторон.

Кстати, перед 26 февраля для поваров были проведены занятия по выпеканию блинчиков. Результаты оценивали технологи. Праздник праздником, а на столы военнослужащим должны попадать блюда, отвечающие всем нормам приготовления.

Автор: Алиса Пирогова