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Детский журнал начал собирать вопросы от читателей для Путина

18:45 1.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Детское издание «Классный журнал» начало сбор вопросов от читателей для президента России Владимира Путина. Самые интересные из них будут направлены в администрацию главы государства, сообщается на сайте журнала.

Вопросы президенту могут задать дети в возрасте от 6 до 14 лет, проживающие на территории России. Для этого необходимо заполнить анкету на официальной странице проекта.

«Мы ждем интересных, ярких вопросов на волнующие детей темы. Акция даст представление о том, чем живут российские дети», - отметили в редакции.

Журнал проводит акцию во второй раз. В прошлом году издание получило более 11 тысяч коллективных и индивидуальных вопросов. На пять из них Путин ответил во время прямой линии.
 

Темы: Россия, СМИ в России, Дети, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 23:18
Гость: Главное - порядок

"Вопросы президенту могут задать дети в возрасте от 6 до 14 лет, проживающие на территории России". То есть просто русский мальчик с Украины или Мадагаскара вопрос задать не может. Все ясно.
01.03.2017, 20:58
Гость: Евгений В

Люблю веселые анекдоты
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