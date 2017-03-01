Детский журнал начал собирать вопросы от читателей для Путина

Детское издание «Классный журнал» начало сбор вопросов от читателей для президента России Владимира Путина. Самые интересные из них будут направлены в администрацию главы государства, сообщается на сайте журнала.

Вопросы президенту могут задать дети в возрасте от 6 до 14 лет, проживающие на территории России. Для этого необходимо заполнить анкету на официальной странице проекта.

«Мы ждем интересных, ярких вопросов на волнующие детей темы. Акция даст представление о том, чем живут российские дети», - отметили в редакции.

Журнал проводит акцию во второй раз. В прошлом году издание получило более 11 тысяч коллективных и индивидуальных вопросов. На пять из них Путин ответил во время прямой линии.

