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Бизнес-омбудсмен Титов одобрил идею о переписывании УК

21:45 1.03.2017
Борис Титов. Фото с сайта equipnet.ru
Борис Титов. Фото с сайта equipnet.ru
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что России нужны новые УК и УПК.

«Сейчас появилась идея переписать вообще Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Я считаю, что, наверное, к этому уже пришло время», - цитирует бизнес-омбудсмена РИА Новости. По его словам, на данный процесс потребуется более года.

Титов отметил, что в действующем уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве существует целый комплекс проблем. В частности, в возбуждении уголовных дел, в вопросах применения мер пресечения, экспертизы.

Омбудсмен особо акцентировал внимание на статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Титов отметил, что из-за неоднозначной трактовки правоохранительными органами она может использоваться против бизнеса.

Действующий УК РФ был принят в 1996 году и вступил в силу с 1 января 1997-го.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России
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