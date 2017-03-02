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Владимирская полиция начала поиск авторов опасной sms-рассылки

20:36 2.03.2017
© KM.RU, Дарья Семина
© KM.RU, Дарья Семина
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Во Владимире полиция ведет розыск авторов sms-рассылки, ориентированной на детей. Им предлагается оставить включенным на ночь газ, чтобы на утро стать феей, как в популярном мультфильме «Клуб Винкс».

Официальный представитель МВД по региону Андрей Тутуев рассказал РИА Новости, что информация о рассылке была получена правоохранителями после мониторинга соцсетей. По его словам, тревогу подняли родители детей, получивших подобные послания. Полицейский добавил, что некоторое время назад и сам получил такое сообщение.

Собеседник агентства призвал родителей к бдительности и порекомендовал сразу же обращаться в полицию, если их детям буду приходить опасные послания.

Итальянский мультсериал «Клуб Винкс» повествует о приключениях юных волшебниц. В нем нигде нет упоминаний о том, что девушкам для превращения в фей требуется какой-либо газ.
 

Темы: Россия, Владимир, Правоохранительные органы в России, Расследования в России, Социальные сети в России, Дети
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 00:07
Гость: Путевые заметки коренного москвича.

Московское метро. В вагон входят с помощью периферийного зрения трое молодых людей, основное зрение занято экраном смартфона, в ушах наушники. В вагоне все молодые люди и часть зрелых тоже подключены к " матрице ". Происходящего вокруг они не видят. Кто то из них стоит, кто то сидит. Сидящие естественно не обращают внимания ни на кого. Ни на женщину с ребенком, ни на старушку, не на пожилую женщину с двумя сумками. Вот сидящая парочка дево...затрудняюсь назвать, встает и выскакивает в последний момент не отрывая глаз от экрана , а на смену им входят двое с помощью периферийного зрения с грязными рюкзачками на спине. От их бомжового вида поклаж все сторонятся, но они по-прежнему на связи с " матрицей ". Вошедший третий, видимо москвич потому, что вошел как человек и огляделся, тоже достает смартфон и подключился.
Непрерывную связь с " матрицей " внутри метро им обеспечил мэр Москвы Собянин Сергей Семенович. Не принимается во внимание даже то, что метро объект гражданской обороны. Видимо постоянная возможность быть на связи с матрицей важнее. Чтобы в один момент всем подключенным дать команду.
02.03.2017, 23:25
Гость: Ал.

При наличии нормальных родителей подобные СМС никто не заметит и будет воспринимать их просто как мусор.
02.03.2017, 21:18
Гость: kot

Это работа НКО.
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