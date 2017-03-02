Владимирская полиция начала поиск авторов опасной sms-рассылки

Во Владимире полиция ведет розыск авторов sms-рассылки, ориентированной на детей. Им предлагается оставить включенным на ночь газ, чтобы на утро стать феей, как в популярном мультфильме «Клуб Винкс».

Официальный представитель МВД по региону Андрей Тутуев рассказал РИА Новости, что информация о рассылке была получена правоохранителями после мониторинга соцсетей. По его словам, тревогу подняли родители детей, получивших подобные послания. Полицейский добавил, что некоторое время назад и сам получил такое сообщение.

Собеседник агентства призвал родителей к бдительности и порекомендовал сразу же обращаться в полицию, если их детям буду приходить опасные послания.

Итальянский мультсериал «Клуб Винкс» повествует о приключениях юных волшебниц. В нем нигде нет упоминаний о том, что девушкам для превращения в фей требуется какой-либо газ.

